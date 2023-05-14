Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупант бідкається, як його дістали "мобіки": перехоплення ГУР arrow

Окупант бідкається, як його дістали "мобіки": перехоплення ГУР

14 травня 2023 22:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупант бідкається, як його дістали "мобіки": перехоплення ГУР
Російські окупанти на війні в Україні Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський окупант розповів про небажання воювати і низький морально-психологічний стан мобілізованих у своєму підрозділі. Загарбник також говорив про громадян РФ, які попередньо відбували покарання у місцях позбавлення волі.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Читайте також:

Про що говорив окупант

Російський військовослужбовець емоційно висловився про мобілізованих, які не хочуть воювати. За його словами, вони продовжують страйкувати.

Пряма мова російського військового

  • Ці як страйкували, так і страйкують, бл*ть, п*дараси, бл*ть;
  • Та хто, ось ці бл*ть, штурмовики, розвідоси-х*єдоси, мобіки ці, ху*обики, бл*ть, міньйони, бульйони, бл*ть, як там їх ще називають, бл*ть, нах*й;
  • Г*ндони, одним словом, нах*й;
  • Я їм сказав, а вони мені сьогодні кажуть, росіяни, а я кажу, х*й ти. Це не росіяни, це не молдавани, бл*ть, не росіяни, бл*ть, не узбеки, не монголи, бл*ть, це ось так, покидьок, нах*й. Нам сказали, ми готуватимемо, ми х*йовити на х*й;
  • Ну, зрозуміло, хто страждає.

Нагадаємо, Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських військових. На цей раз українські захисники зафіксували, як військовий РФ скаржиться на підписання контракту замість нього. І "тепер вилізти не може".

Також ми писали, що у новому аудіоперехопленні ГУР Міноборони російський окупант розповідає дружині, як відбувається війна в Україні. Він не розуміє, навіщо Путін узагалі поліз на Україну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB