Окупант бідкається, як його дістали "мобіки": перехоплення ГУР
Російський окупант розповів про небажання воювати і низький морально-психологічний стан мобілізованих у своєму підрозділі. Загарбник також говорив про громадян РФ, які попередньо відбували покарання у місцях позбавлення волі.
Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Про що говорив окупант
Російський військовослужбовець емоційно висловився про мобілізованих, які не хочуть воювати. За його словами, вони продовжують страйкувати.
Пряма мова російського військового
- Ці як страйкували, так і страйкують, бл*ть, п*дараси, бл*ть;
- Та хто, ось ці бл*ть, штурмовики, розвідоси-х*єдоси, мобіки ці, ху*обики, бл*ть, міньйони, бульйони, бл*ть, як там їх ще називають, бл*ть, нах*й;
- Г*ндони, одним словом, нах*й;
- Я їм сказав, а вони мені сьогодні кажуть, росіяни, а я кажу, х*й ти. Це не росіяни, це не молдавани, бл*ть, не росіяни, бл*ть, не узбеки, не монголи, бл*ть, це ось так, покидьок, нах*й. Нам сказали, ми готуватимемо, ми х*йовити на х*й;
- Ну, зрозуміло, хто страждає.
Нагадаємо, Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських військових. На цей раз українські захисники зафіксували, як військовий РФ скаржиться на підписання контракту замість нього. І "тепер вилізти не може".
Також ми писали, що у новому аудіоперехопленні ГУР Міноборони російський окупант розповідає дружині, як відбувається війна в Україні. Він не розуміє, навіщо Путін узагалі поліз на Україну.