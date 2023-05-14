Окупант бідкається, як його дістали "мобіки": перехоплення ГУР

Російські окупанти на війні в Україні Фото: росЗМІ

Російський окупант розповів про небажання воювати і низький морально-психологічний стан мобілізованих у своєму підрозділі. Загарбник також говорив про громадян РФ, які попередньо відбували покарання у місцях позбавлення волі.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Російський військовослужбовець емоційно висловився про мобілізованих, які не хочуть воювати. За його словами, вони продовжують страйкувати.

Пряма мова російського військового

Ці як страйкували, так і страйкують, бл*ть, п*дараси, бл*ть;

Та хто, ось ці бл*ть, штурмовики, розвідоси-х*єдоси, мобіки ці, ху*обики, бл*ть, міньйони, бульйони, бл*ть, як там їх ще називають, бл*ть, нах*й;

Г*ндони, одним словом, нах*й;

Я їм сказав, а вони мені сьогодні кажуть, росіяни, а я кажу, х*й ти. Це не росіяни, це не молдавани, бл*ть, не росіяни, бл*ть, не узбеки, не монголи, бл*ть, це ось так, покидьок, нах*й. Нам сказали, ми готуватимемо, ми х*йовити на х*й;

Ну, зрозуміло, хто страждає.

Нагадаємо, Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських військових. На цей раз українські захисники зафіксували, як військовий РФ скаржиться на підписання контракту замість нього. І "тепер вилізти не може".

Також ми писали, що у новому аудіоперехопленні ГУР Міноборони російський окупант розповідає дружині, як відбувається війна в Україні. Він не розуміє, навіщо Путін узагалі поліз на Україну.