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"Не такой жизни хотел": оккупант рассказал, как против собственной воли попал на войну

13 мая 2023 19:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Не такой жизни хотел": оккупант рассказал, как против собственной воли попал на войну
Российский военный. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Главное управление разведки продолжает перехватывать разговоры русских военных. На этот раз украинские защитники зафиксировали, как военный РФ жалуется на подписание контракта вместо него. И "теперь вылезть не может".

Об этом сообщает ГУР.

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Что известно

Как отмечают в СБУ, гражданин России, проходивший наказание в местах лишения свободы на территории РФ, был мобилизован и привлекается к ведению вооруженной агрессии против Украины на Авдеевском направлении.

Однако военная служба совсем не нравится.

Детали перехваченного разговора

— Отдыхаю, пиво пью по району двигаюсь, девок не хватает, — говорит оккупант.
— Российский е**нный контракт подписал, а теперь вылезти не могу. Они автоматически подписали за меня! — жалуется российский военный.
— Обещал нам, что после того, как наберется 300 тысяч мобилизованных, спецоперация закончится и начнутся боевые действия, реальная война. Надоело быть, 8 месяцев уже, — рассказывает военный преступник.
— Не такой жизни я хотел… я не думал, что могут прие**шить, — жалуется военный РФ.

В ГУР отмечают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

 

Напомним, ранее мы писали, что российская оккупационная армия активно строит многоэшелонные линии обороны в Крыму. Несмотря на то, что враг тщательно готовится, украинским защитникам известно, как обойти эти мощные оборонительные сооружения.

Также в очередном аудиоперехвате ГУР Украины военнослужащий РФ рассказывает другу о потерях на фронте. По его словам, вернуться раньше домой можно только мертвым.

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