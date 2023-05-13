"Не такой жизни хотел": оккупант рассказал, как против собственной воли попал на войну
Главное управление разведки продолжает перехватывать разговоры русских военных. На этот раз украинские защитники зафиксировали, как военный РФ жалуется на подписание контракта вместо него. И "теперь вылезть не может".
Об этом сообщает ГУР.
Что известно
Как отмечают в СБУ, гражданин России, проходивший наказание в местах лишения свободы на территории РФ, был мобилизован и привлекается к ведению вооруженной агрессии против Украины на Авдеевском направлении.
Однако военная служба совсем не нравится.
Детали перехваченного разговора
— Отдыхаю, пиво пью по району двигаюсь, девок не хватает, — говорит оккупант.
— Российский е**нный контракт подписал, а теперь вылезти не могу. Они автоматически подписали за меня! — жалуется российский военный.
— Обещал нам, что после того, как наберется 300 тысяч мобилизованных, спецоперация закончится и начнутся боевые действия, реальная война. Надоело быть, 8 месяцев уже, — рассказывает военный преступник.
— Не такой жизни я хотел… я не думал, что могут прие**шить, — жалуется военный РФ.
В ГУР отмечают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
Напомним, ранее мы писали, что российская оккупационная армия активно строит многоэшелонные линии обороны в Крыму. Несмотря на то, что враг тщательно готовится, украинским защитникам известно, как обойти эти мощные оборонительные сооружения.
Также в очередном аудиоперехвате ГУР Украины военнослужащий РФ рассказывает другу о потерях на фронте. По его словам, вернуться раньше домой можно только мертвым.