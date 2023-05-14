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Оккупант жалуется, как его достали "мобики": перехват ГУР

14 мая 2023 22:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупант жалуется, как его достали "мобики": перехват ГУР
Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский оккупант рассказал о нежелании воевать и низком морально-психологическом состоянии мобилизованных в своем подразделении. Захватчик также говорил о гражданах РФ, которые предварительно отбывали наказание в местах лишения свободы.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Российский военнослужащий эмоционально высказался о мобилизованных, которые не хотят воевать. По его словам, они продолжают бастовать.

Прямая речь российского военного

  • Эти как бастовали, так и бастуют, бл*дь, п*дарасы, бл*дь;
  • Та кто, вот эти бл*дь, штурмовики, разведосы-х*едосы, мобики эти, ху*бики, бл*дь, миньоны, бульоны, бл*дь, как там их еще называют, бл*дь, нах*й;
  • Г*ндоны, одним словом, нах*й;
  • Я им сказал, а они мне сегодня говорят, россияне, а я говорю, х*й ты. Это не россияне, это не молдаваны, бл*дь, не россияне, бл*дь, не узбеки, не монголы, бл*дь, это вот так, отбросок, бл*дь нах*й. Нам сказали, мы будем готовить, мы х*евить на х*й;
  • Ну, понятно, кто страдает.

Напомним, Главное управление разведки продолжает перехватывать разговоры русских военных. На этот раз украинские защитники зафиксировали, как военный РФ жалуется на подписание контракта вместо него. И "теперь вылезти не может".

Также мы писали, что в новом аудиоперехвате ГУР Минобороны, российский оккупант рассказывает супруге, как проходит война в Украине. Он не понимает, зачем Путин вообще полез на Украину.

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