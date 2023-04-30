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Окупант "Чмоня" знову на фронті: українці оголосили незвичайну винагороду за росіянина

30 квітня 2023 21:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупант "Чмоня" знову на фронті: українці оголосили незвичайну винагороду за росіянина
Російський окупант "Чмоня". Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський окупант Андрій Рязанцев ("Чмоня"), який став мемом через свій зовнішній вигляд, знову воює в Україні. Його після обміну полоненими за тиждень знову відправили на війну.

Про це повідомили у Telegram-каналі OSINT-бджоли.

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Доля "Чмоні" після обміну полоненими

"Ви пам'ятаєте Чмоню? Чувак, який підняв наш бойовий дух, як ніхто до нього. Коли ми побачили другу армію світу і… ржали. І це в найстрашніші, перші дні. Нещодавно нам удалося зв'язатися з його рідною сестрою. Писати, щоправда, довелося з орк*-акаунта, інакше б вона не відповіла. І з'ясувалися цікаві подробиці про долю Чмоні після обміну. Як бачимо, відпочити Андрієві не те щоб вдалося. Тиждень підлікували і знову в безславні лави другої армії світу", — йдеться в повідомленні.

Як повідомила сестра, Андрія Рязанцева Світлана, її брата після обміну полоненими знову відправили на передову. Також жінка розповіла, що її брат не буває вдома, йому не дають відпустку, і він лише іноді потрапляє в Донецьк на лікування.

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Листування з сестрою окупанта. Фото: скріншот/ OSINT-бджоли 
скріншот
Листування з сестрою окупанта. Фото: скріншот/ OSINT-бджоли 
скріншот
Листування з сестрою окупанта. Фото: скріншот/ OSINT-бджоли 
скріншот
Листування з сестрою окупанта. Фото: скріншот/ OSINT-бджоли 

Винагорода за окупанта

У спільноті "OSINT-бджоли" оголосили незвичайну винагороду за окупанта — пачку російських пельменів, які називаються "Малютки".

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Винагорода, яку пропонують за окупанта. Фото: скріншот

Нагадаємо, до роковин війни Новини.LIVE підготували добірку мемів, які підтримували бойовий дух українців, серед них був і "Чмоня".

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