Оккупант "Чмоня" снова на фронте: украинцы объявили необычное вознаграждение за россиянина

Российский оккупант "Чмоня". Фото: из соцсетей

Российский оккупант Андрей Рязанцев ("Чмоня"), ставший мемом из-за своего внешнего вида, снова воюет в Украине. Его после обмена пленными через неделю снова отправили на войну.

Об этом сообщили в Telegram-канале OSINT-пчелы.

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Судьба "Чмони" после обмена пленными

"Вы помните Чмоню? Чувак, поднявший наш боевой дух, как никто к нему. Когда мы увидели вторую армию мира и... ржали. И это в самые страшные, первые дни. Недавно нам удалось связаться с его родной сестрой. Писать, правда, пришлось с орк*-аккаунта, иначе бы она не ответила. И выяснились интересные подробности о судьбе Чмони после обмена. Как видим, отдохнуть Андрею не то чтобы удалось. Неделю подлечили и снова в бесславные ряды второй армии мира", – говорится в сообщении.

Как сообщила сестра Андрея Рязанцева Светлана, ее брата после обмена пленными снова отправили на передовую. Также женщина рассказала, что ее брат не бывает дома, ему не дают отпуск и он лишь иногда попадает в Донецк на лечение.

Переписка с сестрой оккупанта. Фото: скриншот/ OSINT-пчелы

Переписка с сестрой оккупанта. Фото: скриншот/ OSINT-пчелы

Переписка с сестрой оккупанта. Фото: скриншот/ OSINT-пчелы

Переписка с сестрой оккупанта. Фото: скриншот/ OSINT-пчелы

Вознаграждение за оккупанта

В сообществе "OSINT-пчелы" объявили необычное вознаграждение за оккупанта — пачку российских пельменей, которые называются "Малютки".

Вознаграждение, которое предлагают за оккупанта. Фото: скриншот

Напомним, к годовщине войны Новини.LIVE подготовили подборку мемов, поддерживавших боевой дух украинцев, среди них был и "Чмоня".