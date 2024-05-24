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Окупант одягнув український кітель і здався у полон — відео від прикордонників

24 травня 2024 10:54
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Українські прикордонники взяли в полон росіянина, який одів форму ЗСУ
Полонений росіянин в українській формі. Фото: ДПСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Луганській області росіяни штурмували позицію українських прикордонників невеликою групою. Один із окупантів відбився від своєї групи. Він одягнув український кітель та здався в полон.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 24 травня.

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Луганські прикордонники показали відео, на якому видно, як росіяни малою групою штурмують українські позиції. Після невдалого штурму окупанти почали відступати, але один із них відбився від загальної групи.

Він одягнув український кітель та попрямував у сторону позицій ЗСУ. Пізніше він розповів, що знайшов українську форму по дорозі до позицій прикордонників. 

У спілкуванні з українськими бійцями росіянин розповів, що сам він родом з Карачаєво-Черкесії, також він повідомив, що підписав контракт, про що жаліє і розуміє, що "зробив велику дурницю". 

Прикордонники повідомили йому, який саме загін бійців його затримав, а потім передали правоохоронцям. 

Нагадаємо, 13 травня луганські прикордонники взяли в полон жителя Луганської області, якого примусово мобілізували росіяни. Він сам підійшов до позицій українців та голосно викрикнув: "Хлопці, я свій".

Кількома днями раніше бійці Третьої окремої штурмової бригади взяли в полон заступника командира роти та старшого сержанта 752-го полку Росії. Їх захопили біля населеного пункту Райгородок в Луганській області.

ЗСУ
росіяни
прикордонники
полонені
військові злочини
війна в Україні
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військовослужбовці

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