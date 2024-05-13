Прикордонники взяли у полон жителя Луганщини, якого мобілізували окупанти

Полонений житель Луганської області. Фото: ДПСУ

Прикордонники взяли в полон жителя Луганської області, якого раніше примусово призвали окупаційні сили. Наближаючись до позицій українських військ, чоловік голосно вигукнув українською: "Хлопці, я свій".

Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram у понеділок, 13 травня.

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Згідно з інформацією від ДПСУ, командир розрахунку протитанкових ракетних комплексів відомого під позивним "Журналіст", розповів, що полоненого місцевого мешканця було мобілізовано в лютому 2024 року.

"Затриманий не мав засобів захисту і, за його словами, займався розносом їжі для окупантів. Він подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера та випадково вийшов на позиції прикордонників бригади "Помста", — розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади взяли в полон заступника командира роти та старшого сержанта 752-го полку Росії.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання обміну полоненими за принципом "всіх на всіх" буде однією з ключових тем Саміту миру у Швейцарії. Зустріч запланована на 15-16 червня цього року.