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Оккупант надел украинский китель и сдался в плен — видео от пограничников

24 мая 2024 10:54
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Украинские пограничники взяли в плен россиянина, одевшего форму ВСУ
Пленный россиянин в украинской форме. Фото: ГНСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Луганской области россияне штурмовали позицию украинских пограничников небольшой группой. Один из окупантов отбился от своей группы. Он надел украинский китель и сдался в плен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 24 мая.

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Луганские пограничники показали видео, на котором видно, как россияне малой группой штурмуют украинские позиции. После неудачного штурма оккупанты начали отступать, но один из них отбился от общей группы.

Он надел украинский китель и направился в сторону позиций ВСУ. Позже он рассказал, что нашел украинскую форму на пути к позициям пограничников.

В общении с украинскими бойцами россиянин рассказал, что сам он родом из Карачаево-Черкесии, также он сообщил, что подписал контракт, о чем жалеет и понимает, что "сделал большую глупость".

Пограничники сообщили ему, какой именно отряд бойцов его задержал, а затем передали правоохранителям.

Напомним, 13 мая луганские пограничники взяли в плен жителя Луганской области, которого принудительно мобилизовали россияне. Он сам подошел к позициям украинцев и громко выкрикнул: "Ребята, я свой".

Несколькими днями ранее бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка России. Их захватили возле населенного пункта Райгородок в Луганской области.

ВСУ
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