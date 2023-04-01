Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Російський окупант

Військовослужбовець рф розповів другу про жахливе ставлення до мобілізованих. До того ж, російський окупант поділився своїми враженнями від перебування на передовій.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова окупанта з його другом:

— Що зараз, краще стало? Відійшли ви, ні?, — друг окупанта.

— Ну, взагалі, так, начебто відійшли. Виходить, між Соледаром та Кремінною — тут у лісі сидимо. Коротше, де цей нацпарк у них великий. Ну, очк*вато, звичайно, трохи, шр скажу, — окупант.

— Ну х*лі, ясен х*й, — друг.

— Ну, куди краще, ніж... Ми ж геть, на "передок" щось їздили на три дні. Ой, там я еб*л взагалі! Досі в ах*е, відійти не можу від такої х*йні. Сидиш, думаєш, що бліндаж здує нах*й! Так х*ярять! Страшно — п*здец було! "Пташка з яєчками" там прилетить — теж у найближчий окоп пірнаєш, щучкою біжиш, — х*ярят, — військовий рф.

— Гасиш, коротше, кажу, там?, — друг.

— Ну звичайно! Не висовуюсь нікуди, в принципі. То ми ще, виявляється, добровольцями їздили. Ми тут взагалі ох*їли. Постійно, щодня — де б нас на*бать якось. Прийшли — із саперами ходили, дорогу світили - кажуть: "Речі збирайте. Переїжджаємо". Що за х*йня? Куди переїжджаємо? "Ну, зміна позії. Там бліндажі, все збудовано вже вам — все за*бісь. Все тепло там". Ми, х*лі, з речами приїжджаємо, х*й зрозумій, стріляють навколо. Заходимо туди — просто трупи довкола валяються кругом. Одразу ж починається обстріл артилерією — ну ми взагалі, нах*й, прилипли, — окупант.

— П*здец, бл *. Х*лі, війна, *бать, — відреагував друг.

— І хлопець помічає у документах, що ми добровольцями заїхали. Нас там, нах*й, ніхто ненавидить — взагалі ніхто мобілізованих. А ми щось вам зробили? Начебто ми самі сюди йшли! Тут командування, ти б знав, яке — п*зда взагалі. Просто це "вафлі". Прям, ну, "вафлі"! Про їжу — то я взагалі мовчу, нах*й. Як свиням нах*й, вивалили, — окупант.

— Ну, а так що привозять? Або там сухпайки — нічого взагалі не видають їх?, — запитав друг.

— Ні! Ось банку дадуть тобі, якийсь хліб там торішній — *бал який. Купу прямо вивалять. Прям навіть до бійок доходить іноді — б'ються люди за їжу, — додав окупант.

Нагадаємо, російський військовий Олександр Комарницький, який зараз перебуває у Слов'янському районі, розмовляв із дружиною і на її прохання на вимогу вчительки проводить виховну розмову із сином. Його дитина разом із друзями після уроків кричали "Хайль Гітлер". Школярі виходили із класу з піднятою рукою.