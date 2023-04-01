Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Российский оккупант

Военнослужащий рф рассказал другу об ужасном отношении к мобилизованным. К тому же российский оккупант поделился своими впечатлениями от пребывания на передовой.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Перехваченный разговор оккупанта с его другом:

— Че сейчас-то, получше стало? Отошли вы, нет?, — друг оккупанта.

— Ну, вообще, да, вроде, как бы, отошли. Получается, между Соледаром и Кременной — здесь в лесу сидим. Короче, где этот нацпарк у них большой. Ну, очк*вато, конечно, малехо, че скажу, — оккупант.

— Ну х*ли, ясен х*й, — друг.

— Ну, куда лучше, чем... Мы же вон, на "передок" то ездили на три дня. Ой, там-то я еб*л вообще! До сих пор в ах*е, отойти не могу от такой х*йни. Сидишь, думаешь, что блиндаж сдует нах*й! Так х*ярят! Страшно — п*здец было! "Птичка с яичками" там прилетит — тоже в ближайший окоп ныряешь, щучкой бежишь, — х*ярят, — военный рф.

— Гасишь, короче, говорю, там?, — друг.

— Ну, конечно! Не высовываюсь никуда, в принципе. Так мы еще, оказывается, добровольцами ездили. Ми тут вообще ох*ели. Постоянно, каждый день — где бы нас на*бать бы как-нибудь. Пришли — с саперами ходили, дорогу светили — говорят: "Вещи собирайте. Переезжаем". Что за х*йня? Куда Переезжаем? "Ну, смена позии. Там блиндажи, все построено уже вам — все за*бись. Все тепло там". Мы, х*ли, с вещами приезжаем, х*й пойми, кругом стреляют. Заходим туда — просто трупы вокруг валяются кругом. Тут же начинается обстрел артиллерией — ну мы вообще, нах*й, прилипли, — оккупант.

— П*здец, бл*. Х*ли, война, *бать, — отреагировал друг.

— И парень замечает в документах, что мы добровольцами заехали. Нас там, нах*й, никто ненавидит — вообще никто мобилизованных. А мы то че вам сделали? Как будто мы сами сюда шли! Тут командование, ты бы знал, какое — п*зда вообще. Просто это "вафли". Прям, ну, "вафли"! Про еду — так я вообще молчу, нах*й. Как свиньям нах*й, вывалили, — оккупант.

— Ну, а так че привозят? Или там сухпайки — ничего вообще не выдают них*я?, — спросил друг.

— Нет! Вон банок дадут тебе, какой-то хлеб там прошлогодний — *бал какой. Кучу прям вывалят. Прям даже до драк доходит иногда — бьются люди за еду, — добавил оккупант.

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