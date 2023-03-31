"У нас даже командира нет": окупант пожалівся товаришу на відсутність постачання та командування

Окупанти все частіше жаліються та тікають з бойових позицій

Окупанти вже не вперше жаліються на відсутність постачання зброї, одягу, їжі та на невідповідне командування. ГУР перехопило розмову військового рф, який жаліється своєму товаришу на ситуацію і каже, що не знає що з ними буде.

Відповідну розмову оприлюднило ГУР.

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Перехоплена розмова окупантів

— От 346 полк виводять в росію... Їх же на два тижні раніше за нас відвезли. Подивимось, що з нами буде, не знаю Наташ. У нас немає нічого. Нас бл*ть нічим не забезпечують, одяг нам не дають. Зараз вони з'їжджають, то форму нам віддають, в кого є більш-менш хороша. А то завалили кулемет, цинки зі стрічками. То не давали, а то аж сім коробок лежить на позиціях. Ми вчора влаштували майстер-клас зі стрільби і метанню гранат із підствольника. Фронт рухається потихеньку, не поспішаючи, — розповідає окупант.

— Вагнерівці в основному пруть? — запитує товариш.

— Так-так, — відповідає він.

— Ви не ходите, ви переходите тільки, так? — перепитує окупанта.

— Ну ми поки на місці стоїмо, — відповідає російський солдат.

— Я ніяк не зрозумію, а хто у вас командир. Вот твій командир? Лейтенант якийсь? — уточнює друг загарбника.

— А в нас немає командира, уявляєш. Ми на**уй всіх посилаємо, хто до нас приходить із командування, із мобіків. Приїжджають, ми їх на**уй ти хто такий йомайо, хочу з автоматом ходжу, хочу без", — каже окупант.

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило розмову, де військовослужбовець рф пожалівся своїй дружині на погане ставлення місцевих жителів окупованих територій до солдатів рф. Також він нарікав на багато смертей та вдалі дії ЗСУ.

"Місцеві до нас ставляться не дуже добре в цій Кремінінй. Одразу українською з нами розмовляють, називають агресорами", — каже окупант.