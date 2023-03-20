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Оккупант проводит воспитательную беседу с сыном, который кричал "Хайль Гитлер", — перехват ГУР

20 марта 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российский оккупант
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский военный Александр Комарницкий, который сейчас находится в Славянском районе, разговаривал с женой и по ее просьбе по требованию учительницы проводит воспитательный разговор с сыном. Его ребенок вместе с друзьями после уроков кричали "Хайль Гитлер". Школьники выходили из класса с поднятой рукой.

Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Оккупанты договорились с женой, чтобы она включила детям российский пропагандистский фильм "Освобождение" о Второй мировой войне.

"Отец тут, бл*дь, борется с нацизмом, бл*дь, с этими п*дар*сами *буч*ми, а ты вот ходишь и кричишь, чтобы они жили", — сказал оккупант своему сыну.

Российский военнослужащий также пожаловался на обыски посылок на наличие алкоголя. При нахождении спиртные напитки выливают. Он рассказал, что его подразделение около недели не могли снабдить питьевой водой.

"Им (командованию) по**й. У нас воды нету уже неделю, бл*дь, им по**й", — высказался оккупант.

Напомним, представители российской частной компании "Вагнер" рассказывают мобилизованным россиянам о скором завершении войны. При этом российские оккупанты удивляются тому, как воюют "вагнеровцы" — они терпят большие траты и при этом продолжают идти в бой.

Также мы писали, что в рядах оккупационных войск наблюдаются проблемы с алкоголем среди военных. Офицеры оккупационной армии в свою очередь пытаются скрывать факты злоупотребления алкоголем среди солдат.

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