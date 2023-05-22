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Окупант поскаржився на брехню росЗМІ та складні бої із ЗСУ: перехоплення

22 травня 2023 18:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Брехня в росЗМІ та важке поранення — на що скаржаться окупанти
Поранений російський військовий. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта, де він скаржиться на важкі бої із ЗСУ та своє поранення. Окрім того, загарбник розповідає про невідповідність реальної ситуації та заявами по російському телебаченню щодо бойових дій на Харківщині.

Відповідну розмову оприлюднило ГУР

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Перехоплена розмова окупанта

— Тут все ху*во, — каже окупант.

— А що там таке? — запитує його товариш.

— 400 метрів від мене хохли ходять розмовляють, йо*ний в рот, — розповідає загарбник.

— Вали їх нах*й, — радить друг окупанта.

— Та бл*ть, все не так вже просто. Вже місяць, рівно місяць ми тут. Знаєш де я знаходжусь? — запитує військовий РФ свого товариша.

— Де? — перепитує його друг.

— Харківська область, Куп'янський район. Найближчий населений пункт від нас — Кислівка, з якої ще хохлів вигнати не можемо. Хоча по телевізорі вже п*здонули, що "вагнера" взяли село, — ділиться інформацією окупант.

— А ще не взяли, так? — уточнює його співрозмовник.

— Та ну яке, заспокойся нах*й, ми її і не візьмемо. Вони там за цю залізну дорогу б'ються я єб*. У нас тут бл*ть... на третій день як приїхали, нас відразу роз*бали, у нас залишилось 30 людей. Я вже і 300-ся бл*ть. Пташка, коптер, гранату скинув під*рас, в ноги прямо точно, — бідкається військовослужбовець РФ.

— Та ти що? — дивується товариш загарбника.

— Уламок під коліно залетів нах*й. Разів 40 за 30 днів ледве не здох нах*й. Серйозно, це п*здець, — розповідає окупант зовсім не ті історії, які хотів би почути росіянин. 

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила розмову окупанта, в якій він зізнався у розстрілі дітей та жінок. Він розповідав про звірства російських солдатів на Луганському напрямку.

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