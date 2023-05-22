Ложь в росСМИ и тяжелое ранение — на что жалуются оккупанты

Раненый российский военный. Фото: росСМИ

Украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта, где он жалуется на тяжелые бои с ВСУ и свое ранение. Кроме того, захватчик рассказывает о несоответствии реальной ситуации и заявлениях по российскому телевидению о боевых действиях в Харьковской области

Соответствующий разговор обнародовало ГУР.

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Перехвачен разговор оккупанта

— Здесь все ху*во, — говорит оккупант.

— А что там такое? — спрашивает его товарищ.

— 400 метров от меня хохлы ходят разговаривают, еб*й в рот, — рассказывает захватчик.

— Вали их нах*й, — советует друг оккупанта.

— Да, все не так уж просто. Уже месяц, ровно месяц мы здесь. Знаешь, где я нахожусь? — спрашивает военный РФ своего товарища.

— Где? — переспрашивает его друг.

— Харьковская область, Купянский район. Ближайший населенный пункт от нас — Кисловка, из которой хохлов еще выгнать не можем. Хотя по телевизору уже пиз*нули, что "вагнера" взяли село, — делится информацией оккупант.

— А еще не взяли, да? –— уточняет его собеседник.

— Да ну какое, успокойся нах*й, мы ее и не возьмем. Они там за эту железную дорогу сражаются я еб*. У нас здесь бл*ть... на третий день как приехали, нас сразу раз*бали, у нас осталось 30 человек. Я уже и 300-ся бл*ть. Птичка, коптер, гранату сбросил п*дарас, в ноги прямо точно, — жалуется военнослужащий РФ.

— Да ты что? — удивляется товарищ захватчика.

— Обломок под коленочку залетел нах*й. Раз 40 за 30 дней чуть не сдох нах*й. Серьезно, это пиздец, — рассказывает оккупант совсем не те истории, которые хотел бы услышать россиянин.

Напомним, недавно украинская разведка перехватила разговор оккупанта, в котором он признался в расстреле детей и женщин. Он рассказывал о зверствах российских солдат на Луганском направлении.