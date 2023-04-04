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Окупант поскаржився на великі втрати серед військовослужбовців рф, — перехоплення ГУР

4 квітня 2023 19:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські окупанті
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Окупант розповів про великі втрати серед російських військовослужбовців. Він поскаржився на невідповідність реальної ситуації у підрозділі та тій, про яку розповідають у новинах.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова окупанта:

— Здорова...Та піде, в Досвідченому ми нах*й...Чуєш, та бл*ть начебто нормально, але тут п*зда, нах*й, нашу роту на штурм відправляли прикинь. Всю роту, нах*й. Без підтримки, без них. Ось просто нах*й, йти *башьте... — окупант.

— Та все нормально братик... А ти де? І що робите, на постах стоїте?, — співрозмовник.

— Ну нас бл*ть теж однак вісім, нах*й, дев'ять 300-х є. Макс 200 х*лі. З РПГ там в*бали в них, в окоп, осколком. Ну х*ли осколком потрапило і все ... Його х*лі витягнути не змогли, до нього пацани йшли 200 метрів не доходили по них міномети, там всяка х*йня починала працювати ось так ось... Така ж х*йня, тільки ось так нах*й, поговорити можна іноді нах*й і все... роту, кажуть, х*лі це, всі 11-ї роти нема нах*й, 4 людини залишилося, — окупант.

— Хто? Тополі? У комендатурі?, — співрозмовник.

— Ну вони коротше щось збиралися як я зрозумів, на виїзд, зрозумів, і десятка теж приїхала, десятки, нах*й третій, четвертий взвод і цей, коротше їх відправили, зрозумів тополя нах*ярився, говорить і все, у нього вже стріляє, чи почав говорити, ствол узяв, почав х*ярити десь там у повітря, нах*й нас усі вб'ють нах*й...в комендатуру. Ну а Даня разом із ним полетів, а брат не покине, — окупант.

— І що у вас там, що движуха, що по зміні кажуть, коли в тебе буде зміна?, — співрозмовник.

— Куди? Які ваші пацани? Ви туди це куди, нах*й, на нуль? — окупант.

— А де ваш взвод? Зрозумів де ... Коротше я тебе взагалі не розумію, хто тобі повинен змінити ... Тут як би починають ворушитися, щоб нам звідси взагалі виїхати нах *й, тому що справа пізд*ц б*я. Чуєш? Говорять, що ми взагалі не повинні тут перебувати... У теробороні хоча б, а не на 1-й лінії, нах*й, — співрозмовник.

— Так зрозумів, через що нас вчора на штурм відправляли, Макса *банули і все, там одразу кипиш, одразу повідомили нах*й, що кого там, там усі батьки його поїхали в Москву нах*й. Коротше шум почали піднімати і х*лі, цей, за нас взагалі коротше, з'ясовували, зрозумів за наш полк, наш полк родичам говорили що все, йому п*зда, їх немає нах*й, поки його весь роз*бали, — окупант.

— Тут же нікого немає, типу зрозумів. З наших і все, і це, і ось і нам нах*й тут наказ надходить все, х*ярте, пох*й, автомати в руки нах*й пох*ярили, ні артилерії, ні танків — ніх*я у вас не буде, нах*й, — співрозмовник.

— До нас учора взагалі має приїхати Іркутський чи хтось там помічник губернатора аж сюди мав приїхати, ну й усі казали, що ось він їде-їде до нас нах*й і все. А потім пост з'являється в інтернеті, що він ось типу до нас уже приїхав, нагодував, напоїв нас усіх, звідси вивіз. І ось нам наказ, нах*й поступає, що х*ярте, прикинь, — окупант.

— Не знаю, щось у нас тут починається, по*обують, тут уже потім говорили, що цього наказу не було, потім, каже, цей наказ скасували нах*й. Коротше смути сіють якісь х*й його знає, сьогодні дерибанять, ось 12 людей відправляють на перенавчання, звідси висмикують, у нас третій взвод із залишків... поки коротше не знаю, що до чого нах*й, — співрозмовник.

Нагадаємо, військовослужбовець рф різко розкритикував накази командування та його ставлення до особового складу. Він розповів про відсутність нового озброєння, через що окупанти змушені розконсервувати старе.

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