Оккупант раскритиковал приказы командования рф и отсутствие нового вооружения, — перехват ГУР

Российский оккупант

Военнослужащий рф резко раскритиковал приказы командования и его отношение к личному составу. Он рассказал об отсутствии нового вооружения, из-за чего оккупанты вынуждены расконсервировать старое.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Перехваченный разговор оккупанта с его другом:

— Алло. Привет. Что ты? Как там?, — оккупант.

— Та ничего. Таксую сегодня. Уволился и на пенсию пошел, — друг военного рф.

— Там бардак начался п*здец, — оккупант.

— Тебя нет. Не имеют право. А когда придешь? Давай быстрее назад, домой. Хватит уже х*йней заниматься там. Что, на передовой были уже? Короче ни туда, ни сюда, да? Я не знаю, чего тянут резину. Вот армия *бучая что они творят? Москва эта поганая. И как вот воевать с таким вооружением? С*ка уроды поганые. Бл*дь офицерье *бучее, эта Москва, эти депутаты, бл*дь, — друг.

— Все старье сгоняют короче в утилизацию бл*ть, — оккупант.

— Будь аккуратней. Береги себя. Брат мой двоюродный, добровольцем там. А он в разведка, снайпер. Штурмовиком. Тоже тут только звонил. Говорит, послали разведку боем роту туда отправили. Сказали, все, если что артиллерия поддержит. Подмога подойдет. 20 человек еле вывалились оттуда. Где-то в Александровке. Какая-то там есть, — друг.

— А они, офицерье за линией там вообще нах*й вдалеке, нах*й командуют, — оккупант.

— Позванивай что кого, я ж тоже переживаю. И Аленка переживает за тебя. Держись там. Ребята тут порассказывали. Дурдом там пизд*ц нах*й. Такой, бл*дь, политикой х*й войну выиграешь. Бл*дь и вооружение старое все. Бл*дь и все. С*ка такие снаряды. По телевизору смотришь. Там *банный в рот, что ты! Снайперов дох*я там? Да?, — друг.

— Где наши хваленные то, бл*дь, бомбы, вот 500Е, 1500Е? Въ*бали по поселку, и все, нах*й, снесли к *банной матери. Кому нада местным, те давно уже ушли, нах*й оттуда. Надо расх*рячивать все там. А потом уже ребят пускать, бл*дь. А не так чтоб в лоб идти, — оккупант.

— Ясно, ты позванивай, — друг.

Напомним, военнослужащий рф рассказал другу об ужасном отношении к мобилизованным. К тому же российский оккупант поделился своими впечатлениями от пребывания на передовой.