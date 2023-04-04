Оккупант пожаловался на большие потери среди военнослужащих рф, — перехват ГУР

Российские оккупанти

Оккупант рассказал о больших потерях среди российских военнослужащих. Он пожаловался на несоответствие реальной ситуации в подразделении и той, о которой рассказывают в новостях.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Перехваченный разговор оккупанта:

— Здарова...Та пойдет, в Опытном мы нах*й...Слышишь, да бл*дь вроде пока нормально, но тут п*зда, нах*й, нашу роту на штурм отправляли прикинь. Всю роту, нах*й. Без поддержки, без них*я. Вот просто нах*й, идите *башьте..., — оккупант.

— Да все нормально братан...А ты где? И что делаете, на постах стоите?, — собеседник.

— Ну нас бл*дь тоже однако восемь, нах*й, девять 300-х есть. Макс 200 х*ли. С РПГ там въ*бали в них, в окоп, осколком. Ну х*ли осколком попало и все...Его х*ли вытащить не смогли, до него пацаны шагали 200 метров не доходили по ним минометы, там всякая х*йня начинала работать вот так вот...Такая же х*йня, только вот так нах*й, поговорить можна иногда нах*й и все...11 роту, говорят, х*ли это, все 11-й роты нету нах*й, 4 человека осталось, — оккупант.

— Кто? Тополе? В комендатуре?, — собеседник.

— Ну они короче что-то собирались как я понял, на выезд, понял, и 10-ка тоже приехала, подесятки, нах*й третий, четвертый взвод и этот, короче их отправили, понял тополь нах*ярился, говорит и все, у него уже стреляет, х*ли начал говорить, ствол взял, начал х*ярить где-то там в воздух, нах*й нас все убьют нах*й...в комендатуру. Ну а Даня вместе с ним полетел, брат же не бросит, — оккупант.

— И че у вас там, что движуха, что по смене говорят, когда у тебя смена будет?, — собеседник.

— Куда? Какие ваши пацаны? Вы туда это куда, нах*й, на ноль?, — оккупант.

— А где ваш взвод то? Понял где...Короче я тебя вообще не понимаю, кто тебе должен сменить...Тут как бы начинают шевелиться, чтобы нам отсюда вообще выехать нах*й, потому что дело пизд*ц бл*я. Слышишь? Говорят, что мы вообще не должны тут находиться...В теробороне хотя бы, а не на 1-й линии, нах*й, — собеседник.

— Так понял из-за чего нас вчера на штурм отправляли, Макса *бнули и все, там сразу кипишь, сразу сообщили нах*й, что кого там, там все батя его поехал в Москву нах*й. Короче шум начали поднимать и х*ли, этот, за нас вообще короче, выясняли, понял за наш полк, наш полк родственникам говорили что все, ему п*зда, их нет нах*й, пока его весь разъ*бали, — оккупант.

— Тут же нет никого, типа понял. Из наших и все, и это, и вот и нам нах*й тут приказ поступает все, х*ярьте, пох*й, автоматы в руки нах*й и пох*ярили, ни артиллерии, ни танков — них*я у вас не будет, нах*й, — собеседник.

— К нам вчера вообще должен приехать Иркутский или кто там помощник губернатора аж сюда должен был приехать, ну и все говорили, что вот он едет-едет к нам нах*й и все. А потом пост появляется в интернете, что он вот типа к нам уже приехал, накормил, напоил нас всех, отсюда вывез. И вот нам приказ, нах*й поступает, что х*ярьте, прикинь, — оккупант.

— Не знаю, что-то у нас тут начинается, по*буют, тут уже потом говорили, что этого приказа не было, потом, говорит, этот приказ отменили нах*й. Короче смуты сеют какие-то х*й его знает, сегодня дерибанят, вот 12 человек отправляют на переобучение, отсюда выдергивают, у нас третий взвод с остатков...пока короче не знаю, что к чему нах*й, — собеседник.

Напомним, военнослужащий рф резко раскритиковал приказы командования и его отношение к личному составу. Он рассказал об отсутствии нового вооружения, из-за чего оккупанты вынуждены расконсервировать старое.