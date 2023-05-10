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Окупант про проблеми з психікою серед військових РФ: "У половины крыша едет"

10 травня 2023 20:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупант про проблеми з психікою серед військових РФ: "У половины крыша едет"
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У новому аудіоперехопленні ГУР російський окупант розповів про психічний стан особового складу. За його словами, у солдатів вже почалися проблеми.

Про це повідомляє розвідка.

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"Х*й знает, сейчас звонили и узнавали, вроде как два полка из добровольцев собрали. Может нас менять будут, х*й его знает. Каждый день слухи бл*дь. Может вообще до сентября тут нах*й. У половины крыша начала ехать, чуть ли не стреляют. Брагу все шарят. Все x*й забили нах*й", — говорит оккупант.

"Серега еле выжил, слышал эту х*йню то?", — спрашивает собеседник.

"Никому не звонил, ничего не знаю", — отвечает солдат.

"Это еще перед новым годом было, их там накрыли нахай, двое выжили всего из под завалин вылезал сам. Он рассказывал ... говорит хохлы лезут, их говорит еба*шь, столько лежит. Они один х*й лезут, их еб*ют", — говорит друг.

"Тут мужики которые ездят, танкисты. Тоже говорят, такая же ху*ня бл*дь", — отвечает оккупант.

Нагадаємо, що військовослужбовці Російської Федерації обговорили невеликі бойові виплати. Окупанти також поміркували про неминучість програшу у війні проти України.

Також ми писали, що у новій перехопленій розмові між росіянами знову пролунала можлива перекваліфікація СВО на КТО (контртерористична операція). За словами окупанта, про це має сказати Путін 21 травня.

 

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