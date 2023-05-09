Оккупанты жалуются на мизерные выплаты и готовятся к поражению: перехват ГУР

Российские оккупанты рядом с военной техникой. Фото: росСМИ

Военнослужащие Российской Федерации обсудили маленькие боевые выплаты. Оккупанты также порассуждали о неизбежности проигрыша в войне против Украины.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Перехваченный разговор оккупантов:

— Ну, слушай че, пришли мне в январе деньги — 26 и 18, — сказал оккупант.

— Блин, то же самое, что и мне, точь-в-точь, — ответил друг оккупанта, который тоже воюет против Украины.

— Представляешь? Не знаю че уже думать. Сейчас моя сестра написала замполиту этому, скинула, говорит: "Вы че там ему платите? За что он там находится", — рассказал оккупант.

— 26...да, слушай, вообще смешно как-то, — отреагировал военный РФ.

— Да тут половине контрактников так пришло, — говорит россиянин.

— Я так понимаю, что тебе надо опять подписывать контракт по-новой, — сказал оккупант.

— Вот-вот, только хотел сказать, — военный РФ.

— Короче, пусть тогда сестра пишет заявление в прокуратуру и на фиг — прошло полгода, в отпуск не отпускают, зарплату не платят. Короче, пусть поднимает, блин, пусть они там разбираются, — эмоционально сказал оккупант.

— Конечно-конечно. Че мне — сотка за два месяца пришла, *бануться можно, — говорит военный РФ.

— Странные они все. Потом скажут: "Ну, к концу войны вернем", а война...блин, сейчас просто, понимаешь, с этой экономикой тут проблемы такие. Вообще, со всех сторон просто. Я боюсь, что вообще чтобы государство не обанкротилось бы нафиг! Самолеты ж не производим, самолеты не летают, считай, ничего не ездит. Технику новую производить не можем, потому что чипов нет — ни хр*на нет. Понимаешь, тут может быть такая фигня, что нас просто тут обанкротят на столько, что уже государство ничего платить не сможет, — высказал оккупант.

— Ну, наверное, к этому все и идет, слушай, я тоже об этом подумал, — согласился военный РФ.

— Я боюсь, что половина банков обанкротится нафиг, долги посписываются всем нам. Короче, такая тревожная, честно говоря, обстановка, — добавил россиянин.

— Ну, я это прекрасно понимаю, да, — говорит оккупант.

— Ну, по сути, вот так вот я посмотрел что там было и че здесь сейчас происходит и мне кажется, что сейчас вот воевать, бл*, смысла нет, потому что армия не готова, высокотехнологичного вооружения нет, обученных кадров, по-настоящему, нет — ни фига нет. Стрелки — такие же — артиллеристы, которые стреляют фиг знает куда. Танкисты, которые, блин, только танки жечь умеют, на которых ездят. Я не знаю. Короче, блин, мне кажется, надо это все...армию полностью переформировывать, а на это лет 5 надо и какие деньги, представляешь? — говорит военный РФ.

— Да-да, — ответил друг.

— Сейчас, мне кажется, с такой армией, блин, — фиг выиграешь, потому что, все таки, Евросоюз и все там снабжают. Те же самые дроны. У вас, наверняка, до сих пор еще летают, да, над вами постоянно? — сказал оккупант.

— Да, конечно, — ответил военный РФ.

— А наши там них*ра не запускают, ничего не сбивают — только, блин, сидите там под обстрелом. Ну, как бы, это вообще нужно полностью все переформировывать, а на это столько денег нужно, что сейчас, наверное, и так уже ничего нет даже на просто на так. Вообще не понимаю как дальше будет все это продолжаться, — добавил оккупант.

Напомним, в новом перехваченном разговоре между россиянами вновь прозвучала возможная переквалификация СВО на КТО (контртеррористическая операция). По словам оккупанта, об этом должен сказать Путин 21 мая.