Оккупант о проблемах с психикой среди военных РФ: "У половины крыша едет"

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В новом аудиоперехвате ГУР российский оккупант рассказал про психическое состояние личного состава. По его словам, у солдат уже начались проблемы.

Об этом сообщает разведка.

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"Х*й знает, сейчас звонили и узнавали, вроде как два полка из добровольцев собрали. Может нас менять будут, х*й его знает. Каждый день слухи бл*дь. Может вообще до сентября тут нах*й. У половины крыша начала ехать, чуть ли не стреляют. Брагу все шарят. Все x*й забили нах*й", — говорит оккупант.

"Серега еле выжил, слышал эту х*йню то?" — спрашивает собеседник.

"Никому не звонил, ничего не знаю", — отвечает солдат.

"Это еще перед новым годом было, их там накрыли нахай, двое выжили всего из под завалин вылезал сам. Он рассказывал ... говорит хохлы лезут, их говорит еба*шь, столько лежит. Они один х*й лезут, их еб*ют", — говорит друг.

"Тут мужики которые ездят, танкисты. Тоже говорят, такая же ху*ня бл*дь", — отвечает оккупант.

Напомним, что военнослужащие Российской Федерации обсудили маленькие боевые выплаты. Оккупанты также порассуждали о неизбежности проигрыша в войне против Украины.

Также мы писали, что в новом перехваченном разговоре между россиянами вновь прозвучала возможная переквалификация СВО на КТО (контртеррористическая операция). По словам оккупанта, об этом должен сказать Путин 21 мая.