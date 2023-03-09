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Оккупанты рассказывают об отношении к войне: аудиоперехват

9 марта 2023 19:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские оккупанты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военнослужащий рф, который участвовал в войне в Украине, без каких-либо ограничений рассказал о своем опыте и отношении к войне. Он заявил, что не желает брать участие в незаконных военных действиях на территории другой страны.

Об этом свидетельствует аудиоперехват ГУР Минобороны Украины.

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Аудиоперехват

По словам оккупанта, в рф на данный момент царит полное беззаконие, и что власть совершает преступные действия, в том числе похищение и удержание людей. 

"Тут вообще беззаконие, нах*й, полнейшее. Это kidnapping, "терроризм", бл*дь, похищение и удержание", — сказал он.

Он также осудил войну на Украине и отметил, что она не нужна никому, и что ее результатом стало множество погибших и раненых людей. Он предупредил, что если эту ситуацию не урегулируют, то уже скоро ситуация станет критической, и рф может столкнуться с негативными последствиями в своей политике.

"Если эту х*йню не прекратят, то уже скоро и хохлов реально в кремль мы сами проводим", — добавил он.

Напомним, что российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в рф" это невозможно.

 

 

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