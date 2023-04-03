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Окупант розкритикував накази командування рф та відсутність нового озброєння, — перехоплення ГУР

3 квітня 2023 19:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російський окупант
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовослужбовець рф різко розкритикував накази командування та його ставлення до особового складу. Він розповів про відсутність нового озброєння, через що окупанти змушені розконсервувати старе.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова окупанта з його другом:

— Алло. Привіт. Що ти? Як там? — окупант.

— Та нічого. Таксую сьогодні. Звільнився і на пенсію пішов, — друг військового рф.

— Там бардак почався п*здец, — окупант.

— Тебе немає. Не мають права. А коли прийдеш? Давай швидше назад, додому. Вистачить уже х*йнею займатися там. Що, на передовій були вже? Коротше, ні туди, ні сюди, так? Я не знаю, чого тягнуть гуму. Ось армія *буча, що вони творять? Москва ця погана. І як воювати з таким озброєнням? С*ка потвори погані. Бл*ть офіцерство *буче, ця Москва, ці депутати, бл*дь, — друг.

— Усю старину зганяють коротше в утилізацію бл*ть, — окупант.

— Будь обережнішим. Бережи себе. Брат мій двоюрідний, добровольцем там. А він у розвідку, снайпер. Штурмовиком. Теж тут тільки дзвонив. Каже, надіслали розвідку боєм роту туди відправили. Сказали, все, якщо артилерія підтримає. Підмога підійде. 20 людей ледь вивалилися звідти. Десь в Олександрівці. Якась там є, — друг.

— А вони, офіцери за лінією там взагалі нах*й вдалині, нах*й командують, — окупант.

— Дзвони що кого, я теж переживаю. І Оленка переживає за тебе. Тримайся там. Хлопці тут розповідали. Дурдом там пізд*ць нах*й. Такою, бл*ть, політикою х*й війну виграєш. Бл*ть і озброєння старе все. Бл*ть і все. С*ка такі снаряди. По телевізору дивишся. Там *банний в рот, що ти! Снайперів дох*я там? Так?, — друг

— Де наші хвалені то, бл*дь, бомби, ось 500Е, 1500Е? У*бали по селищі, і все, нах*й, знесли до *банної матері. Кому нада місцевим, ті давно вже пішли, нах*й звідти. Треба розх*ячувати все там. А потім уже хлопців пускати, бл*ть. А не так, щоб у лоба йти, — окупант.

— Ясно, ти дзвони, — друг.

Нагадаємо, військовослужбовець рф розповів другу про жахливе ставлення до мобілізованих. До того ж російський окупант поділився своїми враженнями від перебування на передовій.

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