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Окупант розповідає, як керівництво рф через так звані "л/днр" оформлює контрактну службу

14 березня 2023 18:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Загарбник розповідає другу, як влада рф оформлює контрактну службу через л/днр
Загарбникам пропонують контракт на п'ять років
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Окупанти скаржаться, що їх змушують підписувати контракти не з армією рф, а з так званими "лнр" та "днр". Окрім того, контракт підписується на п'ять років.

Перехоплену розмову опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Деталі

У розмові з другом загарбник ділиться, як йому телефонують з військкомату і розповідають про контракт, мовляв, вони вже все підготували, залишилося лише підписати. Однак справа в іншому, такий контракт пропонують укласти не з збройними силами рф, а так званими "л/днр".

Окрім того, укладають такі контракти мінімум на п'ять років. Окупант скаржиться, що не знає, чи зможе стільки прожити на фронті.

"Я в нинішніх умовах стільки не проживу... Щойно "Урали" заїхали, ось ці труповозки", — каже загарбник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупантам відмовляють у лікуванні, аби повторно відправляти на фронт.

Військовослужбовець армії рф у телефонній розмові скаржиться на свій стан здоров’я і незадовільне лікування, яке командування кваліфікує за небажання солдата виконувати свої службові обов’язки. Загарбник каже, що все-таки візьме довідку і поїде лікуватись за місцем проживання.

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