Захватчик рассказывает второму, как власти рф оформляют контрактную службу через л/днр

Захватчикам предлагают контракт на пять лет

Оккупанты жалуются, что их заставляют подписывать контракты не с армией рф, а с так называемыми "лнр" и "днр". Кроме того, контракт подписывается на пять лет.

Перехваченный разговор опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В разговоре с другом захватчик делится, как ему звонят по телефону из военкомата и рассказывают о контракте, мол, они уже все подготовили, осталось только подписать. Однако дело в другом — такой контракт предлагают заключить не с вооруженными силами россии, а так называемыми "л/днр".

Кроме того, заключают такие контракты минимум на пять лет. Оккупант жалуется, что не знает, сможет ли столько прожить на фронте.

"Я в нынешних условиях столько не проживу... Только что "Уралы" заехали, вот эти труповозки", — говорит захватчик.

Напомним, ранее мы писали, что оккупантам отказывают в лечении, чтобы повторно отправлять на фронт.

Военнослужащий армии рф в телефонном разговоре жалуется на свое состояние здоровья и неудовлетворительное лечение, которое командование квалифицирует за нежелание солдата выполнять свои служебные обязанности. Захватчик говорит, что все-таки возьмет справку и поедет лечиться по месту жительства.