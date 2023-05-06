Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Російські війська на полі бою. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 6 травня, ГУР оприлюднило нове перехоплення розмови росіян. Військовослужбовець Росії розповідає матері про чутки щодо подальшої долі "СВО".

Про це інформує ГУР.

Читайте також:

Перехоплення ГУР

За словами росіян, Путін спеціальну воєнну операцію змінить на контртерористичну операцію. Військовий розповідає, що за три місяці "боїв" вони стали "спецами" для РФ, адже відсутність їх на бойових позиціях дуже відчутна. Пряма мова:



— Зараз, о 12 годині, їдемо кудись. Кажуть, до Росії, але мені щось здається, брехня це все, — сказав військовий РФ.

— Ну, не будуть брехати, Ігорю. Значить, до Росії вивезуть, — запевнила жінка.

— Нам уже говорили тоді теж — спочатку додому їдете, а потім хотіли на передок відправити кудись туди, — заявив чоловік.

— Дай Бог, Господи, — сказала росіянка.

— Нібито, на два тижні. Ось, але якщо на зв'язок не з'явлюся через добу, через дві, то я не в Росію поїхав, — сказав військовий.

— А Вітя каже, краще вивезти вас із цього поля. Ви, каже, прямо жива ціль сидите тут, — повідомила жінка.

— У нас найвища точка тут, нас бачать усі. Ось нас зараз, не знаю, якщо правда, будемо, оце, "шторм". Ну, я підписувати точно нічого не буду, — заявив чоловік.

— Нічого не підписуй, — заявила росіянка.

— Тому, що тут кожен підпис потім виявляється ще, начебто, ти разів 10 підписався за все, — жаліється росіянин.

— Так-так. Нічого, мовляв, я не підписуватиму ніде, — пояснила жінка.

— Якщо в штурмовики, то на передову поїдемо одразу — це зрозуміло, — заявив чоловік.

— Ну, там, може, все одно, Ігор, специ! Не одних вас туди пошлють. Там фахівці! Може там все обладнано, — сказала росіянка.

— Спеців не залишилося нікого нормальних! Перецокали всіх давно, спеців цих. Якщо в Росію вивезуть, я додому приїду. Я втечу, — сказав військовий.

— Ну, Ігоре, не треба так робити, — заперечила жінка.

— По барабану, взагалі пофіг! — сказав чоловік.

— Ох, біда. Господи, коли це все скінчиться, я не знаю. Це дуже довго, ця війна, — заявила жінка.

— Він же, бачиш, Путін зараз переробить на цей — "КТО" контртерористична операція буде, напевно, — пояснив росіянин.

— А у контртерористичній операції мобілізовані не присутні. Ну і не підписуйте нічого. Ви — мобілізовані, ви пішли по мобілізації — нехай тут вам теж мозок не *бут. Ви пішли не за контрактом, не з власної волі, а ви так і є мобілізовані і за 3 місяці ви не стали фахівцями. Люди роками навчаються і те, он скільки перебили, — сказала росіянка.

— Для них ми як фахівці вже. Тут є такі, хто 5 хвилин не виживають — тільки приїхав і вже "готовий", все, додому поїхав, — сказав військовий РФ.

Нагадаємо, що 5 травня ГУР оприлюднило нову перехоплену розмову окупанта і його дружини. Жінка мобілізованого військовослужбовця одного з підрозділів РОВ скаржиться на незадовільне ставлення керівництва до підлеглих, яких відправляють "на забій".