Окупант скаржиться на великі втрати та байдуже ставлення до військових, — перехоплення ГУР

Російські військові скаржаться на великі втрати на війні. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських терористів. Цього разу окупанти скаржаться на значні втрати на полі битви та ставлення керівництва до життів військових.

Про це повідомляє ГУР на своїй сторінці в Telegram.

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Окрім того, що військовим РФ абсолютно байдуже на життя простих солдат, окупант також каже і про те, що планування дій між групами здійснюється із використанням застарілих карт місцевості, порядок взаємодії з суміжними підрозділами та групами підтримки відпрацьовується лише формально, що призводить до відповідних втрат у підрозділах, йдеться в повідомленні.

Перехоплена розмова

— Нарізають завдання йти вперед бл**ь, карти інші даються, інше дають, нами розвідку проводять, на**й, бл**ь, і навіть коли відходимо, кажуть, навіть, бл**д, не прикриють нас на відході, виходьте самі як хочете, на**й, — каже російський військовий.

— Танк відстрілявся — поїхали, бл**ь, вся "беха" горить, бл**ь на**й, а ми в полі, там як на долоні, там навіть без бінокля нас видно розумієш! — додає окупант.

— Під мінами, на**й, самі виходили, х*й навіть хто хоча б бл**ь артою дали нам, мінками кинули бл**ь в цей їб**ий, хоч би дали відійти, нікому на**й нічого не треба бл**ь. Задача, хай йому грець, завдання тільки померти, на**й, і все, бл**ь, — скаржиться солдат.

У ГУР наголошують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський окупант поскаржився на керівництво, яке відбирає у військових зарплату.