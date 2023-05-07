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Окупант розповів про важкі поранення його командирів, — перехоплення ГУР

7 травня 2023 20:10
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Окупант розповів про важкі поранення його командирів, — перехоплення ГУР
Російські війська на бронемашині. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В новій перехопленій розмові між росіянами знову прозвучало можливе перекваліфікування СВО на КТО (контртерористична операція). За словами окупанта, про це має сказати Путін 21 травня.

Про це інформує нове перехоплення від ГУР.

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Окупант жаліється, що командирів поранено і вони в поганому стані. Також розповів чутки про контртерористичну операцію, про яку має заявити Володимир Путін. Дружина росіянина переживає і тільки думає, коли це все закінчиться. Пряма мова:

— Чого ти? Як ти? — запитала росіянка.

— У*****но, як, — відповів чоловік.

— Та й Діанка розповідає, знаю. Ось чекаємо на відповідь на заяву, сподіваємося позитивно, щоб далі діяти. Що там у вас? Спокійно, ні? — знову запитала жінка.

— Та яке спокійно, в п*зду, хохли лісами бродять. За*бали, — відповів військовий.

— Ну, я ж дивлюся в цьому напрямку Сватово-Кремінна там звичайно такий п*здец твориться, — сказала дружина.

— Там чув ху*ню таку, не знаю, Путін 21-го має виступати, — сказав росіянин.

— Так, він знову повинен щось сказати як завжди, — відповіла жінка.

— Ну так ось. Слух такий пройшов, що буде не СВО, а КТО, на кшталт контртерористична операція, — розповів окупант.

— Та як завжди. Не знаєш коли, ні кінця, ні краю, і коли це закінчитись невідомо. Сашка теж Юданів, десь у вашому боці. Оленка теж пише розповідає. Командир, брат, 20 років осколком потрапив і на смерть, — розказала дружина окупанта.

— У нас он пішли пацани бл*дь. Командира роти, командира взводу та командира відділення поху*рило. За один день, який один, два дні бл*дь. І гранатометника, пацану в*бало, — розповів росіянин.

— Вони хоч живі, Саш? — запитала жінка.

— І Санька нашого. Живі, але комусь ху**во. Я кажу бл*дь, бачиш ці під*ри... Ну наші ху*рят там пуф і засвистіло, а у цих під*рів тільки коли прилітає тільки чутно, — сказав військовий РФ

— Так-так, ти і тоді говорив, — сказала росіянка.

Нагадаємо, що вчора, 6 травня, ГУР оприлюднило нове перехоплення розмови росіян. Військовослужбовець Росії розповідає матері про чутки щодо подальшої долі "СВО".

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