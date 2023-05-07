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Оккупант рассказал о тяжелых ранениях его командиров, — перехват ГУР

7 мая 2023 20:10
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Оккупант рассказал о тяжелых ранениях его командиров, — перехват ГУР
Российские войска на бронемашине. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В новом перехваченном разговоре между россиянами вновь прозвучала возможная переквалификация СВО на КТО (контртеррористическая операция). По словам оккупанта, об этом должен сказать Путин 21 мая.

Об этом информирует новый перехват от ГУР.

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Оккупант жалуется, что командиров ранены и они в плохом состоянии. Также рассказал слухи о контртеррористической операции, о которой должен заявить Владимир Путин. Жена россиянина переживает и только думает, когда это все кончится. Прямая речь:

— Что ты? Как ты? — спросила россиянка.

— У*****но, как, — ответил мужчина.

— Да и Дианка рассказывает, знаю. Вот ждем ответа на заявление, надеемся положительно, чтобы дальше действовать. Что у вас там? Спокойно, нет? — снова спросила женщина.

— Да какое спокойно, в п*зду, хохлы лесами бродят. За*бали, — ответил военный.

— Ну, я же смотрю в этом направлении Сватово-Кременная там обычно такой п*здец творится, — сказала жена.

— Там слышал ху*ню такую, не знаю, Путин 21 числа должен выступать, — сказал россиянин.

— Да, он снова должен что-то сказать как всегда, — ответила женщина.

— Ну так вот. Слух такой прошел, что будет не СВО, а КТО, вроде контртеррористической операции, — рассказал оккупант.

— Да как всегда. Не знаешь когда, ни конца, ни края и когда это закончиться неизвестно. Сашка тоже Юданов, где-то в вашей стороне. Аленка тоже пишет рассказывает. Командир, брат, 20 лет осколком попал и на смерть, — рассказала жена оккупанта.

— У нас вон пошли пацаны бл*дь. Командира роты, командира взвода и командира отделения поху*рило. За один день, какой один, два дня бл*дь. И гранатометчика, пацану у*бало, — рассказал россиянин.

— Они хоть живы, Саш? — спросила женщина.

— И Санька нашего. Живые, но кому-то ху*во. Я говорю бл*дь, видишь эти п*дары... Ну наши ху*рят там пуф и засвистело, а у этих пид*ров только когда прилетает только слышно, — сказал военный РФ

— Да-да, ты и тогда говорил, — сказала россиянка.

Напомним, что вчера, 6 мая, ГУР обнародовал новый перехват разговора россиян. Военнослужащий России рассказывает матери о слухах относительно дальнейшей судьбы "СВО".

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