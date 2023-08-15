Оккупант ищет варианты сбежать домой с награбленным имуществом, — ГУР

Российский оккупант с ворованным имуществом. Фото: Reuters

Российский оккупант планирует вернуться домой с награбленными вещами из Украины. Он обсуждает с женой разговор с юристом, где они говорили о вариантах возвращения в РФ.

Соответствующий перехват опубликовала пресс-служба ГУР.

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Перехваченный разговор оккупанта

— Короче, маме звоню, я с ней вообще там 3 минуты поговорил, деньги закончились, я ей сказал все по-быстрому. Короче, женщине этой она написала, она говорит, они в военную прокуратуру обращались.

— Ага.

— Я ей говорю: "Ну, ты бери номер юриста". Паша говорит что-то "плыть" начала женщина, говорит: "Юрист этот нам не помог, обращались в военную прокуратуру".

— Ну, все равно говорю: "Бери узнавай, бери номер юриста и типа завтра созвонимся и что он скажет, с юристом поговорим и будем уже от этого плясать".

— Угу.

— Это надо отсюда, бл*дь, "слиться" в больницу и уже в больнице эти дела делать. Просто, если есть такой вариант, бл*дь, знаешь, съ*баться отсюда молча, я не знаю, уже прийдется мотоцикл оставлять и съ*бываться.

— Понятное дело, бл*дь, нах*й нужен, бл*дь. Знаешь, твоя жизнь мне важнее чем деньги и мотоцикл, поверь.

— Я х*й его знает.

— Мне они, нах*й, не нужны.

— Я попробую мотоцикл отправить с гуманитарщиками, сказать "родители приедут" и мотоцикл отдать.

— Бл*дь, слышишь че, есть вариант, чтоб его кто-то продал хотя бы деньги, хотя б сотку, где-то, бл*дь, обналичить?

— Да нет, нету.

Напомним, во временно оккупированном Крыму наблюдается рост напряженности между оккупационными войсками и гражданами, выражающими поддержку Украине. В частности, участились нападения на военные объекты РФ с использованием так называемых "коктейлей Молотова". Основными участниками этих действий являются местные жители, которые противостоят оккупации.