Оккупант жалуется жене на бесчеловечное отношение руководства — перехват

Российские солдаты слушают приказы командования. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Украины перехватило разговор оккупанта, где он просит свою жену обратиться в военную прокуратуру из-за бесчеловечного отношения руководства к солдатам РФ.

Соответствующий разговор ГУР обнародовало на своих официальных страницах в соцсети.

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Перехваченный разговор

— Давай, наверное, Ань, начинай писать в военную прокуратуру, во всю ху*ню. Я так понимаю, в группе коллективно никто не будет, конечно, писать, да? — спрашивает у жены оккупант.

— Что-то все опасаются, потому что боятся наоборот вам навредить, — отвечает жена.

— Ну, а чем навредить, чем? Убьют меня? — переспрашивает захватчик.

— Ну, потому что мало что может быть там... Ну, если бы вас еще куда-нибудь там в самую задницу отправят, — волнуется его жена.

— Х*ли, бл*ть в задницу? — непонятно переспрашивает военнослужащий РФ.

— Не знаю почему, как-то так. Есть там несколько, которые как будто хотят, а остальные чего-то противятся, — рассказывает вторая половинка оккупанта.

— Да вообще по*бать. Ты пиши, пиши, — приказывает ей мужчина.

— Хорошо, — вяло обещает жена.

— Потому что это неправильно, так нельзя с людьми. Кон*я часть, на людей просто пох*й, — жалуется захватчик.

— Да, вам вообще с частью очень не повезло, — соглашается жена.

— Да, здесь на людей просто по*бать. И вот мы там были, нас уже там давно забыли. Там нет никаких списков там нах*й все выбросили уже, наверное. Там знать не знают, кто мы такие, быть, понимаешь? Просто вот... Давай уже начинай действовать, а то пока это дойдет, пока то, то уже полгода пройдет. Бл*ть, давай уже начинай делать что-то, — приказывает русский военный своей жене.

Напомним, недавно украинская разведка поделилась разговором, где оккупанты жалуются на плохое обеспечение и отсутствие зарплаты. Оккупант рассказывает, что каждые два месяца их должны переодевать, однако они все полгода сидят в купленной ими же форме.