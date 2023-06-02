Окупанти скаржаться на погане забезпечення та відсутність зарплати — перехоплення

Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ

Військовослужбовці РФ все частіше скаржаться на своє командування та відсутність відповідної заробітньої плати. Окупант розповідає, що кожні два місяці їх мають перевдягати, проте вони всі пів року сидять у купленій ними ж самими формі.

Відповідну розмову оприлюднило ГУР.

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Перехоплена розмова

— Всіх одразу вас не відпустять, — каже співбесідник окупанта.

— Ні, ну так ми теж сюди заїжджали, міняли повністю людей, всі заїхали і всі поїхали, — каже окупант.

— Путін сказав пів року нах*й, — відповідає його товариш.

— Якщо тут так будуть робити, ми тут як "потеряшки", в нас командування взагалі інше. Нас же добровольці за пів року 20 тисяч зарплату отримали і прокуратура розбирається, а розібратись не може. Тут п*здець. Народу дох*я, скрізь за лентою сидять і горілку п'ють. Народу багато, зарядити є кого, просто нах*й залежить від командування, а вони не заморочуються, хул*. Сказали сидіть нах*й, до кінця нах*й і все. Повинні взагалі кожні два місяці переодягати, а ми пів року у своїй купленій ходимо.

— Я тобі і кажу. Тебе повинні переодягнути, видати нову робу, — каже друг загарбника.

— Ну бачиш, ми просто потрапили в таку, в п'ятнашку, які миротворці, нах*й. Її розх*ярили всю, а нами заповнили її, бо хотіли її розформувати, а нами заповнили, тому ми так сидимо, — стверджує окупант.

Нагадаємо, нещодавно ГУР перехопило розмову, де російський військовий розповів, як їхав до Воронежа, а опинився на першій лінії фронту в Україні.