Окупант скаржиться дружині на величезні втрати: перехоплення ГУР

Російські військовослужбовці. Фото: росЗМІ

ГУР перехопило розмову окупантів, де військовослужбовець 70-го мотострілецького полку РФ жаліється на величезні втрати під Вугледаром. Окрім того, він сумнівається в тому, чи на тому боці він воює.

Відповідну розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова окупанта

— Ми тут сидимо, с*ка, під носом в укропів. В нас сьогодні нічка була — пі**ц. З БТР х*ярили і так х*ярили. Я вчора бачив трасер, короче, десь в метрі на рівні голови від мене пролетів. Тут вчора так х*ярили з артилерії, з "сапогов", бл*, — бідкається окупант.

— Напевне, вони отримали підкріплення від НАТО, — каже його дружина.

— Звичайно. А ти чула від цього.... що у Вугледарі пох*ярило нашу колону хлопців? — запитує військовослужбовець РФ у дружини.

— Ні, не чула, — відповідає вона.

— Позавчора, по-моєму, тут одному телефонує дружина — під Вугледаром колона наших хлопців повністю Шишиги (Пермський край, РФ. — Ред.), бл*, повністю юнаків в середині танків. Всю цю колону спалили нах*й. Там стільки, каже, людей загинуло. Так, як в Чечні, в Афганістані, зрозуміла, коли колона... — каже окупант.

— Я зрозуміла.

— Вона телефонує йому, плаче: "Женя, ти, каже, точно не там?" Він каже:"Та ні, заспокойся". Бл*, каже, хлопців стільки загинуло, єб*ть. Нас тут людей все менше і менше, — засмучено каже росіянин.

— Та ну це зрозуміло. Це взагалі... — налякано відповідає дружина.

— Ми тут вже і так кожен день, бл*, зі смертю граємось. Вчора ще одного задвухсотило нах*й. Ну, не задвухсотило, а затрьохсотило — пів голови просто немає. Ну, х*й його знає, чи живий він зараз, чи ні. Одна-дві людини, припустимо — це, як говориться, горе, а коли вже сотні — це статистика. От є така статистика просто. Всі хлопці вже в ах*ї: і наші, і донеччани тут, — розповідає загарбник.

— А тепловізори дійшли до вас, — запитує дружина..

— Ні, ну які тепловізори, киць? Тут все "повіджимали". Тут одні бандюгани нах*й. Я взагалі дотримуюся такої думки, що тут такі ж укронацисти в нас, нах*й, під командування триколора. Я тобі кажу, ми просто с*ка, взагалі не за тих воюємо. Часом здається, що наші з іншого боку, тому що тут такі команди, бл*, просто безтолкові — йдіть і по*й, копайте — поки не здохнете, *бать. В нас тут, ніби в блокаді, знаєш: ні води, ні хліба лід розбиваємо, гриземо, бл*. Нас повинні були вивезти під ротацію, а в нас комбат сказав: "Не треба нікого вивозити, ні*уя, нехай воюють". Так що, бл*, в нас шансів до травня дожити — х*й його знає. Пробуйте, пробуйте там! На МЗС, я не знаю, чи є сенс взагалі писати, — жаліється військовий ворожої армії.

— Ну, це потрібно у військову прокуратуру одразу, — каже йому дружина.

— Прокуратура, може теж нах*й "злитись". Одразу лист президенту пишіть і в палату його, і особисто йому, нехай розбирається, тому що, тут весь полк 70-й роз*обаний і він нах*й нікому не потрібен. Вони просто, коли зхаодили в лютому чи в березні, перші починали, їх тут дуже дох*я було "200"-х і потім всі зап'ятисотились, контракти розірвали, повідмовлялись, хто що нах*й. І все! Цей полк, короче, став у*баним, штрафним. Як би у нього взагалі прапор не забрали, — сказав окупант.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта. Військовослужбовець РФ прибрехав про нібито захоплення танку Leopard, примусове відправлення людей в атаки та начебто участь дітей у боях.