Оккупант жалуется жене на огромные потери: перехват ГУР

Российские военнослужащие. Фото: росСМИ

ГУР перехватило разговор оккупантов, где военнослужащий 70-го мотострелкового полка РФ жалуется на огромные потери под Угледаром. Кроме того, он сомневается в том, на той ли стороне он воюет.

Соответствующий разговор обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Перехвачен разговор оккупанта

— Мы здесь сидим, с*ка, под носом у укропов. У нас сегодня ночь была — пи**ц. С БТР х*ярили и так х*ярили. Я вчера видел трассер, короче, где-то в метре на уровне головы от меня пролетел. Здесь вчера так х*ярили из артиллерии, из "сапогов", бл*, — жалуется оккупант.

— Наверное, они получили подкрепление от НАТО, — говорит его жена.

– Конечно. А ты слышала от этого... что в Угледаре пох*ярило нашу колонну ребят? — спрашивает военнослужащий РФ у жены.

– Нет, не слышала, – отвечает она.

— Позавчера, по-моему, здесь одному звонит по телефону жена — под Угледаром колонна наших ребят полностью Шишиги (Пермский край, РФ. — Ред.), бл*, полностью юношей внутри танков. Всю эту колонну сожгли нах*й. Там столько, говорит, людей погибло. Как в Чечне, в Афганистане, поняла, когда колонна... — говорит оккупант.

— Я поняла.

– Она звонит ему, плачет: "Женя, ты, говорит, точно не там?" Он говорит: "Да нет, успокойся". Бл*, говорит, ребят столько погибло, еб*ть. Нас здесь людей все меньше и меньше, — сокрушенно говорит россиянин.

– Да ну это понятно. Это вообще... — испуганно отвечает жена.

— Мы здесь уже и так каждый день, бл*, со смертью играем. Вчера еще одного задвухсотило нах*й. Ну, не задвухсотило, а затрехсотило — полголовы просто нет. Ну, хоть его знает, жив ли он сейчас или нет. Один-два человека, допустим — это, как говорится, горе, а когда уже сотни — это статистика. Вот такая статистика просто. Все ребята уже в ах*е: и наши, и дончане здесь, — рассказывает захватчик.

— А тепловизоры дошли до вас, — спрашивает жена.

– Нет, ну какие тепловизоры, коть? Здесь все "поджимали". Здесь одни бандюганы нах*й. Я вообще придерживаюсь такого мнения, что здесь такие же укронацисты у нас, нах*й, под командование триколора. Я тебе говорю, мы просто с*ка, вообще не за тех воюем. Порой кажется, что наши с другой стороны, потому что здесь такие команды, просто бестолковые — идите и пох*й, копайте — пока не сдохнете, *бать. У нас здесь, будто в блокаде, знаешь: ни воды, ни хлеба, лед разбиваем, грызем, бл*. Нас должны были вывезти под ротацию, а у нас комбат сказал: "Не надо никого вывозить, ни*уя, пусть воюют". Так что, у нас шансов до мая дожить — х*й его знает. Пробуйте, пробуйте там! На МИД пишите, я не знаю, есть ли смысл вообще писать, — жалуется военный вражеской армии.

- Ну, это нужно в военную прокуратуру сразу, — говорит ему жена.

— Прокуратура, может тоже нах* слиться. Сразу письмо президенту пишите и в палату его, и лично ему, пусть разбирается, потому что, здесь весь полк 70-й разобанный и он нах*й никому не нужен. Они просто, когда сходили в феврале или в марте, первые начинали, их здесь очень крыши было "200"-х и потом все пятисотились, контракты разорвали, отговаривались, кто что нах*й. И все! Этот полк, короче, стал штрафным. Как бы у него вообще флаг не забрали, — сказал оккупант.

Напомним, недавно украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта. Военнослужащий РФ приврал о якобы захвате танка Leopard, принудительном отправлении людей в атаки и якобы участии детей в боях.