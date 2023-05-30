Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупант скаржиться на начальника, який наживається на солдатах arrow

Окупант скаржиться на начальника, який наживається на солдатах

30 травня 2023 23:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупант скаржиться на начальника, який наживається на солдатах
Російський окупант. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головне управління розвідки перехопило чергову розмову окупанта . У розмові із жінкою він скаржиться на "замполіта", який наживається на солдатах РФ.

Про це повідомляє ГУР.

Читайте також:

Перехоплена розмова

- Ти мені скажи, будь ласка, з "беком" тебе "ростов" звів із тим, так?

— Ні, мене цей зв'язківець ваш "єнот".

— Бл*дь, якщо це позивний "бек", не треба з ним спілкуватися. Бекетов Олексій Віталійович.

— Він не говорив, молоденький.

— Молоденький, Бекетов Олексій Віталійович — злісний під*рас взагалі, нах*й просто, я його в першому бою розстріляю, це наш замполіт. Я його ненавиджу він ах*ілий тип.

— Ну, нам не в цьому суть, нам треба, щоб йому вправила мізки Іванівська адміністрація.

— Ну, це, будь ласка, з Іваноською адміністрацією. Зведи, сама з ним не спілкуйся.

— Я з ним не спілкуюсь.

— Він слизький, жахливий тип. Це він у "фази" самогон з посилки витяг. Він нишпориться, бл*дь по чужих речах. Бл*дь, він п*здец, що творить. Просто вимінює.

— Пацанам сигарети, бл*д, які видаються пацанам же, він їм же вимінює на російські, які в посилках приходять. Коротше, кінчений ще той.

— Ну, а ти розповів пацанам, що їм видаються?

— Так, я нікому не говорив, тільки Серьозі це сказав. А ще він іде найперший у відпустку, тож він під*рас.

Нагадаємо, що українська розвідка оприлюднила чергову перехоплену розмову окупантів. Російський військовий їхав до Воронежа, а приїхав на першу лінію фронту.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB