Окупант скаржиться на начальника, який наживається на солдатах

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки перехопило чергову розмову окупанта . У розмові із жінкою він скаржиться на "замполіта", який наживається на солдатах РФ.

Про це повідомляє ГУР.

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Перехоплена розмова

- Ти мені скажи, будь ласка, з "беком" тебе "ростов" звів із тим, так?

— Ні, мене цей зв'язківець ваш "єнот".

— Бл*дь, якщо це позивний "бек", не треба з ним спілкуватися. Бекетов Олексій Віталійович.

— Він не говорив, молоденький.

— Молоденький, Бекетов Олексій Віталійович — злісний під*рас взагалі, нах*й просто, я його в першому бою розстріляю, це наш замполіт. Я його ненавиджу він ах*ілий тип.

— Ну, нам не в цьому суть, нам треба, щоб йому вправила мізки Іванівська адміністрація.

— Ну, це, будь ласка, з Іваноською адміністрацією. Зведи, сама з ним не спілкуйся.

— Я з ним не спілкуюсь.

— Він слизький, жахливий тип. Це він у "фази" самогон з посилки витяг. Він нишпориться, бл*дь по чужих речах. Бл*дь, він п*здец, що творить. Просто вимінює.

— Пацанам сигарети, бл*д, які видаються пацанам же, він їм же вимінює на російські, які в посилках приходять. Коротше, кінчений ще той.

— Ну, а ти розповів пацанам, що їм видаються?

— Так, я нікому не говорив, тільки Серьозі це сказав. А ще він іде найперший у відпустку, тож він під*рас.

Нагадаємо, що українська розвідка оприлюднила чергову перехоплену розмову окупантів. Російський військовий їхав до Воронежа, а приїхав на першу лінію фронту.