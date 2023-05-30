Оккупант жалуется на начальника, который наживается на солдатах

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Главное управление разведки перехватило очередной разговор оккупанта. В беседе с женщиной он жалуется на "замполита", который наживается на солдатах РФ.

Об этом сообщает ГУР.

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Перехваченный разговор

— Ты мне скажи, пожалуйста, с "беком" тебя "ростов" свел с тем, да?

— Нет, меня этот связист ваше"енот".

— Бл*дь, если это позывной "бек", не надо с ним общаться. Бекетов Алексей Витальевич.

— Он не говорил, молоденький.

— Молоденький, Бекетов Алексей Витальевич — злостный пид*рас вообще, нах*й просто, я его в первом бою расстреляю п#дара, это наш замполит. Я его ненавижу он ах*евший тип.

— Ну, нам не в этом суть, нам надо, чтобы ему тра*ало мозги Ивановская администрация.

— Ну, это, пожалуйста, с иваноской администрацией. Сведи, сама с ним не общайся.

— Я с ним не общаюсь.

— Он скользкий тип, ужасный. Это он у "фазы" самогон из посылки вытащил. Он шарится, бл*дь по чужим вещам. Бл*дь, он п*здец, что творит. Просто выменивает.

— Пацанам сигареты, бл*дь, которые выдаются пацанам же, он им же выменивает на российские, которые в посылках приходят. Короче, пид*р конченый еще тот.

— Ну, а ты рассказал пацанам, что им выдаются?

— Да, я никому не говорил, только Сереге это сказал. А еще он идет самый первый в отпуск, так что он пид*рас.

Напомним, что украинская разведка обнародовала очередной перехваченный разговор оккупантов. Российский военный ехал в Воронеж, а приехал на первую линию фронта.