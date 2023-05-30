Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупант жалуется на начальника, который наживается на солдатах arrow

Оккупант жалуется на начальника, который наживается на солдатах

30 мая 2023 23:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупант жалуется на начальника, который наживается на солдатах
Российский оккупант. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главное управление разведки перехватило очередной разговор оккупанта. В беседе с женщиной он жалуется на "замполита", который наживается на солдатах РФ.

Об этом сообщает ГУР.

Читайте также:

Перехваченный разговор

— Ты мне скажи, пожалуйста, с "беком" тебя "ростов" свел с тем, да?

— Нет, меня этот связист ваше"енот".

— Бл*дь, если это позывной "бек", не надо с ним общаться. Бекетов Алексей Витальевич.

— Он не говорил, молоденький.

— Молоденький, Бекетов Алексей Витальевич — злостный пид*рас вообще, нах*й просто, я его в первом бою расстреляю п#дара, это наш замполит. Я его ненавижу он ах*евший тип.

— Ну, нам не в этом суть, нам надо, чтобы ему тра*ало мозги Ивановская администрация.

— Ну, это, пожалуйста, с иваноской администрацией. Сведи, сама с ним не общайся.

— Я с ним не общаюсь.

— Он скользкий тип, ужасный. Это он у "фазы" самогон из посылки вытащил. Он шарится, бл*дь по чужим вещам. Бл*дь, он п*здец, что творит. Просто выменивает.

— Пацанам сигареты, бл*дь, которые выдаются пацанам же, он им же выменивает на российские, которые в посылках приходят. Короче, пид*р конченый еще тот.

— Ну, а ты рассказал пацанам, что им выдаются?

— Да, я никому не говорил, только Сереге это сказал. А еще он идет самый первый в отпуск, так что он пид*рас.

Напомним, что украинская разведка обнародовала очередной перехваченный разговор оккупантов. Российский военный ехал в Воронеж, а приехал на первую линию фронта.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас