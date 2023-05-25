"Ехал в Воронеж, а оказался на первой линии": новый перехват ГУР

Российские оккупационные войска. Фото: росСМИ

Сегодня, 25 мая, украинская разведка обнародовала очередной перехваченный разговор оккупантов. Российский военный ехал в Воронеж, а приехал на первую линию фронта.

Об этом информирует ГУР.

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Перехват

В четверг, 25 мая, ГУР опубликовал новый перехват. Оккупант жалуется, что им тяжело воевать. Сначала командование сказало российским военным, что они едут в Воронеж, наверное снова на "учение", но мужчина оказался на первой линии фронта. Прямая речь:

— Мы под Лиманом стоим, нах*й. Мы здесь его уже в третий раз пытаемся, в атаку ходим, нах*й, и нам отпор дают, пожалуй, жесткий — едва ноги забрали, нах*й, последний раз. Вот командира убило, нах*й, — сказал оккупант.

— П*здец, — ответил друг военного.

— Я еще в "шторме". Ну, в отряде "шторм", нах*й. Мы, вот, сидим, у меня первая линия, короче, можно сказать. Вон, грядка и там хохлы сидят: хохлы, поляки, нах*й, — сказал россиянин.

— *бать, ты попал, нах*й. Наверное, стреляют, х*рят все подряд, да? — спросил гражданский.

— П*здец! *башут минометы, АГС, бл*, 150-ка кладет, бл*, как танк. Гаубицы всякие за нас х*рят. Жестко, короче. *бать, не ожидал, конечно, что так будет, но, что уже есть. Вот уж мои... Я вот в отделении, у меня уже двоих нет, нах*й, было 7, а осталось — 5, — рассказал оккупант.

— Это вы так сходили в наступление? — спросил знакомый.

— Да, здесь "наступаем", — ответил российский военный.

— Первые месяцы ты, наверное, в а*хе был, вообще, куда попал, — отметил мужчина.

— Да, п*здец! Нам вообще сказали, под Воронеж едем, а попали мы сразу за "ленту" первого же дня, нах*й. Ну, двое суток в поезде и попали сразу за "ленту" сюда — приехали на 1-ю линию, нах*й. Сразу бомбардировки, воги-х*йоги, "птицы" летают с г*вном с этим — их не сбить них*я, — сказал оккупант.

Напомним, что украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта, где он хвастается своей жене, как он жестоко пытает и убивает украинских военных. Захватчик гордится своими бесчеловечными поступками.

Оккупанты отказываются "выдвигаться" на передовую даже под страхом получить "статью". Также россияне жалуются на дефицит вооружения и множество раненых солдат.