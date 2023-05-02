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Оккупант жалуется на большие потери и безразличное отношение к военным, — перехват ГУР

2 мая 2023 19:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Оккупант жалуется на большие потери и безразличное отношение к военным, — перехват ГУР
Российские военные жалуются на большие потери на войне. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Главное управление разведки продолжает перехватывать разговоры российских террористов. В этот раз оккупанты жалуются на значительные потери на поле битвы и отношение руководства к жизням военных.

Об этом сообщает ГУР на своей странице в Telegram.

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Кроме того, что военным РФ абсолютно безразлично жизнь простых солдат, оккупант также говорит и о том, что планирование действий между группами осуществляется с использованием устаревших карт местности, порядок взаимодействия со смежными подразделениями и группами поддержки отрабатывается только формально, что приводит к соответствующим потерям в подразделениях, говорится в сообщении.

Перехваченный разговор

— Нарезают задачу идти вперед бл**ь, карты другие даются, другое дают, нами разведку проводят, на**й, бл**ь, и даже когда отходим, говорят, даже бл**д, не прикроют нас на уходе, выходите сами как хотите, на**й, — говорит русский военный.

— Танк отстрелялся — поехали, бл**ь, вся "беха" горит, бл**ь на**й, а мы в поле, там как на ладони, там даже без бинокля нас видно понимаешь! — добавляет оккупант.

— Под минами, на**й, сами выходили, пусть даже кто хотя бы артой дали нам, минками бросили бл**ь в этот еб**ый, хотя бы дали отойти, никому на**й ничего не надо бл**ь. Задача, блин, задача только умереть, да и все, бл**ь, — жалуется солдат.

 

В ГУР отмечают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, ранее мы писали, что российский оккупант пожаловался на руководство, которое отбирает у военных зарплату.

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