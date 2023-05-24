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Окупант вихваляється жорстокими вбивствами військових ЗСУ: перехоплення

24 травня 2023 18:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як окупанти катують українських військових — перехоплена розмова
Російський окупант на бойовій позиції. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта, де він вихваляється своїй дружині, як він жорстоко катує та вбиває українських військових. Загарбник пишається своїми нелюдськими вчинками.

Відповідну розмову оприлюднило ГУР.

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Криваві вихваляння окупанта: перехоплення 

— Слухай, вчора привели, вночі ми взяли в оточення, нах*й ліс. Ми — штурмовики, ми йдемо вперед, стріляємо — вбиваємо. Ми обійшли ліс з "укропами", укроповський. Ти слухаєш, так? — перепитує окупант, очевидно, у своєї дружини.

— Так, слухаю, — відповідає вона.

— Взяли 20 людей в полон і прямо в окопах їх всіх розстріляли, нах*й. Льоха вчора, друг мій, почав відрізати вуха. Чому? Щоб більше не слухали, де ми ходимо, нах*й. А сьогодні вісім людей намагались нас вбити, це в них, короче, "спецоперація" була — вісім людей. Вони почали підходити... але вони, мені здається, *хуєли більше від того, що ми там сидимо вісім людей. Ми їх там так, нах*й, зах*ярили. Їм голову перерізали, тому що у хлопця, в Антохи, закінчились патрони. Я кажу йому: "Бл*, братан, на дембель підемо, ти мені цей ніж подаруєш, як трофей укроповський", а він каже — "без проблем", — вихваляється тваринними вчинками загарбник.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила розмову окупанта, в якій він зізнався у розстрілі дітей та жінок. Він розповідав про звірства російських солдатів на Луганському напрямку.

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