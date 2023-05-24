Як окупанти катують українських військових — перехоплена розмова

Російський окупант на бойовій позиції. Фото: росЗМІ

Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта, де він вихваляється своїй дружині, як він жорстоко катує та вбиває українських військових. Загарбник пишається своїми нелюдськими вчинками.

Відповідну розмову оприлюднило ГУР.

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— Слухай, вчора привели, вночі ми взяли в оточення, нах*й ліс. Ми — штурмовики, ми йдемо вперед, стріляємо — вбиваємо. Ми обійшли ліс з "укропами", укроповський. Ти слухаєш, так? — перепитує окупант, очевидно, у своєї дружини.

— Так, слухаю, — відповідає вона.

— Взяли 20 людей в полон і прямо в окопах їх всіх розстріляли, нах*й. Льоха вчора, друг мій, почав відрізати вуха. Чому? Щоб більше не слухали, де ми ходимо, нах*й. А сьогодні вісім людей намагались нас вбити, це в них, короче, "спецоперація" була — вісім людей. Вони почали підходити... але вони, мені здається, *хуєли більше від того, що ми там сидимо вісім людей. Ми їх там так, нах*й, зах*ярили. Їм голову перерізали, тому що у хлопця, в Антохи, закінчились патрони. Я кажу йому: "Бл*, братан, на дембель підемо, ти мені цей ніж подаруєш, як трофей укроповський", а він каже — "без проблем", — вихваляється тваринними вчинками загарбник.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила розмову окупанта, в якій він зізнався у розстрілі дітей та жінок. Він розповідав про звірства російських солдатів на Луганському напрямку.