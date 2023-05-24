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Оккупант хвастается жестокими убийствами военных ВСУ: перехват

24 мая 2023 18:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как оккупанты пытают украинских военных — перехвачен разговор
Российский оккупант на боевой позиции. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта, где он хвастается своей жене, как он жестоко пытает и убивает украинских военных. Захватчик гордится своими бесчеловечными поступками.

Соответствующий разговор обнародовало ГУР.

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— Слушай, вчера привели, ночью мы взяли в окружение, нах*й лес. Мы — штурмовики, мы идем вперед, стреляем — убиваем. Мы обошли лес с "укропами", укроповский. Ты слушаешь, да? — спрашивает оккупант, очевидно, у своей жены.

— Да, слушаю, — отвечает она.

— Взяли 20 человек в плен и прямо в окопах их всех расстреляли, нах*й. Леха вчера, друг мой, начал отрезать уши. Почему? Чтобы больше не слушали, где мы ходим, нах*й. А сегодня восемь человек пытались нас убить, это у них, короче, "спецоперация" была восемь человек. Они начали подходить... но они, мне кажется, *хуели больше от того, что мы там сидим восемь человек. Мы их там так, нах*й, зах*ярили. Им голову перерезали, потому что у парня, у Антохи, кончились патроны. Я говорю ему: "Бл*, брат, на дембель пойдем, ты мне этот нож подаришь, как трофей укроповский", а он говорит — "без проблем", — хвастается животными поступками захватчик.

Напомним, недавно украинская разведка перехватила разговор оккупанта, в котором он признался в расстреле детей и женщин. Он рассказывал о зверствах русских солдат на Луганском направлении.

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