У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де окупанти облаштували шпиталь
У тимчасово окупованому Бердянську сталася серйозна пожежа на косі. Ймовірно, спалах відбувся на базі відпочинку "Райський куточок".
Про це повідомляє місцеві ЗМІ.
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Пожежа у Бердянську
У повідомлення йдеться, що на базі відпочинку окупанти облаштували госпіталь.
"Саме в цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували госпіталь. Під час війни складно перевірити інформацію", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому в Бердянську Запорізької області, який розташовується майже за 100 кілометрів від лінії фронту. Роботи проводяться у пожежному темпі, значна частина робіт здійснена за два тижні.
Цей покинутий аеродром росіяни вже давно перетворили на власну базу для гелікоптерів та продовжують його використання. Про це свідчать публічні світлини від Planet Labs.