РФ не хватает резервов для эффективного наступления на востоке Украины, — ISW

Оккупантам не хватает резервов для эффективных наступательных действий, — ISW
Оккупанты сосредоточили свою основную силу на востоке Украины для наступательных операций. Однако эксперты считают, что этих резервов недостаточно, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность своего наступления.
Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.
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Что не так с армией рф
Так, из-за неготовности российских сил к активным операциям аналитики считают маловероятным значительное увеличение их наступательных операций этой зимой. В Институте отмечают, что российские сухопутные силы обычно действуют в обычных доктринальных формированиях и подразделениях, а не в батальонно-тактических группах или других специальных структурах.
"Отсутствие нескольких критически важных танковых единиц говорит о том, что российские военные продолжают попытки заменить технику, особенно танки, потерянные во время предыдущих неудачных наступательных операций", — говорится в сообщении.
Аналитики добавляют, что у российских сил все еще есть в резерве некоторые восстановленные механизированные подразделения, но отправка этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход текущего наступления.
Также в отчете говорится, что российские войска, которые действуют на линии фронта в Луганской области и вблизи нее, почти полностью привлекаются из Западного военного округа с некоторыми подкреплениями из других группировок.
"Это свидетельствует о том, что российское военное командование вернулось в традиционную структуру управления военными округами, согласно которой все подразделения в отдельном географическом районе подпадают под зону ответственности одного военного округа", — подчеркивают в ISW.
Напомним, ранее мы писали, что в оккупированном Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где захватчики обустроили госпиталь.