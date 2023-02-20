РФ не хватает резервов для эффективного наступления на востоке Украины, — ISW

Аналитики считают, что российские войска не готовы к увеличению наступательных операций

Оккупанты сосредоточили свою основную силу на востоке Украины для наступательных операций. Однако эксперты считают, что этих резервов недостаточно, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность своего наступления.

Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.

Что не так с армией рф

Так, из-за неготовности российских сил к активным операциям аналитики считают маловероятным значительное увеличение их наступательных операций этой зимой. В Институте отмечают, что российские сухопутные силы обычно действуют в обычных доктринальных формированиях и подразделениях, а не в батальонно-тактических группах или других специальных структурах.

"Отсутствие нескольких критически важных танковых единиц говорит о том, что российские военные продолжают попытки заменить технику, особенно танки, потерянные во время предыдущих неудачных наступательных операций", — говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что у российских сил все еще есть в резерве некоторые восстановленные механизированные подразделения, но отправка этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход текущего наступления.

Также в отчете говорится, что российские войска, которые действуют на линии фронта в Луганской области и вблизи нее, почти полностью привлекаются из Западного военного округа с некоторыми подкреплениями из других группировок.

"Это свидетельствует о том, что российское военное командование вернулось в традиционную структуру управления военными округами, согласно которой все подразделения в отдельном географическом районе подпадают под зону ответственности одного военного округа", — подчеркивают в ISW.

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