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Окупантам не вистачає студентів, щоб заповнити фейкові університети: що обіцяють абітурієнтам

6 квітня 2023 13:52
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Студентів заманюють в нові інститути в Криму
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Окупаційна адміністрація відзвітувала про створення 29 фейкових університетів на тимчасово захоплених землях. На навчання у ВНЗ не можуть знайти студентів.

Про це інформує Спротив.

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Нема студентів у російських ВНЗ

Як зазначається "університети" працюють на захоплених приміщень українських ВНЗ. Аби набрати студентів, місцевим обіцяють вступ без іспитів й стипендію, також на заочну форму відправляють колаборантів. Все це робиться для імітації "запуску навчального процесу".

Ректорам фейкових ВНЗ поставили завдання підготувати вільні гуртожитки для "студентів" з інших регіонів, яким також дозволено навчатись без здачі екзаменів. Також таким псевдостудентам обіцяють подальше працевлаштування на тимчасово окупованій території. Так ворог хоче продовжувати політику зміни демографічного складу в регіоні.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія продовжує укріплювати захоплені території Запорізької області. Для цього у Маріуполі почали виготовляти бетонні оборонні блоки, відомі як "зуби дракона". 

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