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Оккупантам не хватает студентов, чтобы заполнить фейковые университеты: что обещают абитуриентам

6 апреля 2023 13:52
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Студентов привлекают в новые институты в Крыму
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Оккупационная администрация отчиталась о создании 29 фейковых университетов на временно захваченных землях. На обучение в ВУЗах не могут найти студентов.

Об этом информирует Сопротивление.

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Нет студентов в российских вузах

Как отмечается, "университеты" работают на захваченных помещениях украинских вузов. Чтобы набрать студентов, местным обещают поступление без экзаменов и стипендию, также на заочную форму отправляют коллаборантов. Все это делается для имитации "запуска учебного процесса".

Ректорам фейковых вузов была поставлена задача подготовить свободные общежития для "студентов" из других регионов, которым также разрешено учиться без сдачи экзаменов. Также таким псевдостудентам обещают дальнейшее трудоустройство на временно оккупированных территориях. Так враг хочет продолжать политику смены демографического состава в регионе.

Напомним, что российская оккупационная армия продолжает укреплять захваченные территории Запорожской области. Для этого в Мариуполе начали производить бетонные оборонные блоки, известные как "зубы дракона".

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