Оккупантам примарилась атака на Крымский мост

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ночью россияне сообщили о том, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост. Однако Силы обороны эту ситуацию не подтверждают, а наоборот отмечают, что оккупантам эта атака привиделась.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"То, что им постоянно что-то бредит вокруг Крымского моста — это понятно, потому что диагноз точен, что эта конструкция излишня, и они просто пытаются угадать время, когда это станет очевидно абсолютно всем", — сказала военная.

Крымский мост — военная цель

По словам спикера "Юга", россияне использовали эту "уязвимую артерию" для опрокидывания войск и техники на оккупированный юг Украины. Однако после серии удачных атак от этой идеи пришлось отказаться. Сейчас оккупанты используют логистические сухопутные пути, к которым достает артиллерия ВСУ.

"То, что они каждый раз пытаются напрягать ситуацию вокруг этой конструкции, это как раз их тактика. Им каким-то образом нужно оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры, потому что подтягивание резервов и пополнение запасов должно происходить именно через этот мост, но оно не работает", — добавила Гуменюк.

Напомним, Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точные удары по противнику, который в свою очередь нервничает и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были взбешены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.