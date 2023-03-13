Окупанти агітують мелітопольців вступати до "Вагнера" для штурму Бахмута

Мер Мелітополя Іван Федоров

Через нестачу бійців, окупанти закликають жителів Мелітополя вступати у лави ПВК "Вагнер". Людям обіцяють 200 тисяч рублів, якщо ті поїдуть на штурм Бахмута.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив мер міста Іван Федоров.

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За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, окупаційна влада міста заохочує жителів вступати до лав найманців "Вагнера". Загарбники навіть пропонують людям 200 тисяч рублів, аби ті поїхали на штурм Бахмута.

"Наприкінці тижня в закритих групах мелітопольців, які залишилися в тимчасово окупованому місті, почали робити розсилку і набирати у "Вагнер". Звичайно ж, ніхто не погоджується. Ті пропозиції, які вони роблять — це 200 тисяч рублів начебто на місяць вони готові платити тим, хто в складі "Вагнера" готовий їхати до Бахмуту", — розповів Федоров.

Однак мер міста впевнений, що загарбникам не вдасться набрати жодної бригади, адже мелітопольці відмовляються від таких пропозицій ворога.

Нагадаємо, раніше власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута. Це, за словами Пригожина, стане катастрофою для всіх російських військ.