Окупанти агітують мелітопольців вступати до "Вагнера" для штурму Бахмута
Через нестачу бійців, окупанти закликають жителів Мелітополя вступати у лави ПВК "Вагнер". Людям обіцяють 200 тисяч рублів, якщо ті поїдуть на штурм Бахмута.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив мер міста Іван Федоров.
-
Суд над бійцем ТРО в Одесі: відмовився їхати на фронт
-
Весна зачекає: мінусову температуру прогнозують одразу у п'яти областях
-
У Житомирі припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення електронних цигарок
-
ООН та рф обговорюють продовження угоди про безпечний експорт українського зерна
-
Відомий промоутер розповів, чому Тайсон Ф'юрі погодився на бій з Усиком
-
Окупанти обстріляли бригаду енергетиків на Херсонщині: є поранені
-
Арабська казка у прямому ефірі: старша донька короля Йорданії вийшла заміж (фото)
-
СБУ спіймала на Дніпропетровщині інформатора окупантів: яку інформацію передавав зрадник
-
Генерал Ніколюк залишив пост командувача ОК "Північ": хто зайняв його місце
-
Знайте свої права: чи може охоронець в супермаркеті перевіряти речі покупців
Деталі
За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, окупаційна влада міста заохочує жителів вступати до лав найманців "Вагнера". Загарбники навіть пропонують людям 200 тисяч рублів, аби ті поїхали на штурм Бахмута.
"Наприкінці тижня в закритих групах мелітопольців, які залишилися в тимчасово окупованому місті, почали робити розсилку і набирати у "Вагнер". Звичайно ж, ніхто не погоджується. Ті пропозиції, які вони роблять — це 200 тисяч рублів начебто на місяць вони готові платити тим, хто в складі "Вагнера" готовий їхати до Бахмуту", — розповів Федоров.
Однак мер міста впевнений, що загарбникам не вдасться набрати жодної бригади, адже мелітопольці відмовляються від таких пропозицій ворога.
Нагадаємо, раніше власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута. Це, за словами Пригожина, стане катастрофою для всіх російських військ.