Оккупанты агитируют мелитопольцев поступать в ряды "Вагнера" для штурма Бахмута

Мэр Мелитополя Иван Федоров

Из-за нехватки бойцов, оккупанты призывают жителей Мелитополя вступать в ряды ЧВК "Вагнер". Людям обещают 200 тысяч рублей, если они поедут на штурм Бахмута.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" заявил мэр Иван Федоров.

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По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупационные власти города поощряют жителей вступать в ряды наемников "Вагнера". Захватчики даже предлагают людям 200 тысяч рублей, чтобы те уехали на штурм Бахмута.

"В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, оставшихся во временно оккупированном городе, начали делать рассылку и набирать в "Вагнер". Конечно же, никто не соглашается. Те предложения, которые они делают - это 200 тысяч рублей вроде бы в месяц они готовы платить тем", кто в составе "Вагнера" готов ехать в Бахмут", — рассказал Федоров.

Однако мэр города уверен, что захватчикам не удастся набрать ни одну бригаду, ведь мелитопольцы отказываются от таких предложений врага.

Напомним, ранее владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники могут отступить от Бахмута. Это, по словам Пригожина, станет крушением для всех российских войск.