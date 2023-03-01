Обстріли Донецької області 1 березня — окупанти вбили трьох людей

Окупанти атакували Донеччину авіаракетами: є загиблі та значні руйнування
Уночі, 1 березня, окупанти активно атакували авіаракетами Донецьку область. Внаслідок обстрілів загинуло троє людей та є багато руйнувань.
Про це повідомив очільник Донецька ОВА Павло Кириленко.
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Волноваський напрямок
За словами Кириленка, на Волноваському напрямку одна людина загинула у Великій Новосілці. Під обстрілами був Вугледар та Новоукраїнка.
Донецький напрямок
"На цьому напрямку росіяни активно атакували авіаракетами Очеретинську громаду: у Ласточкиному вбили двох людей і пошкодили 15 будинків, в Тоненькому пошкодили адмінбудівлю, в Орлівці пошкодили три будинки. Завдали удару по Красногорівці та обстріляли артилерією Очеретине", — розповів очільник ОВА.
Він також додав, що у Мар'їнській громаді під вогонь потрапили Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Костянтинівка. Авдіївка зазнала двох авіаударів — влучання у житловий квартал та на територію підприємства.
Горлівський напрямок
Як повідомляє Кириленко, на Горлівському напрямку Часів Яр потрапив під вогонь "Градів" — пошкоджені будинки.
У Торецькій громаді пошкоджено три у Нью-Йорку і один у Північному. У Соледарській громаді під обстрілами були Оріхово-Василівка та Дубово-Василівка.
Лисичанський напрямок
"На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинки на трьох вулицях, зафіксовано п'ять "прильотів" у Торському і п'ять у Зарічному Лиманської громади", — додав Кириленко.
Наслідки руйнувань
Нагадаємо, що тільки за одну добу 25 лютого російські окупанти завдали 34 удари по мирних містах і селах Донеччини. Було пошкоджено житлові будинки, школи та лікарню.
Фото: Павло Кириленко/ Telegram