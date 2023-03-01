Обстрелы Донецкой области 1 марта — оккупанты убили трех человек

Оккупанты атаковали Донбасс авиаракетами: есть погибшие и значительные разрушения
Ночью, 1 марта, оккупанты активно атаковали авиаракетами Донецкую область. В результате обстрелов погибли три человека и есть много разрушений.
Об этом сообщил глава Донецка ОВА Павел Кириленко.
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Волновахское направление
По словам Кириленко, на Волновахском направлении один человек погиб в Великой Новоселке. Под обстрелами находились Угледар и Новоукраинка.
Донецкое направление
"На этом направлении россияне активно атаковали авиаракетами Очеретинскую громаду: в Ласточкино убили двух человек и повредили 15 домов, в Тоненьком повредили админздание, в Орловке повредили три дома. Нанесли удар по Красногоровке и обстреляли артиллерией Очеретино", — рассказал глава ОВА.
Он также добавил, что в Марьинской громаде под огонь попали Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. Авдеевка испытала два авиаудара — попадание в жилой квартал и на территорию предприятия.
Горловское направление
Как сообщает Кириленко, на Горловском направлении Часов Яр попал под огонь "Градов" — повреждены дома.
В Торецкой громаде повреждены три в Нью-Йорке и один в Северном. В Соледарской громаде под обстрелами находились Орехово-Василовка и Дубово-Василевка.
Лисичанское направление
"На Лисичанском направлении в Северске повреждены дома на трех улицах, зафиксировано пять "прилетов" в Торском и пять в Заречном Лиманской громаде", — добавил Кириленко.
Последствия разрушений
Напомним, что только за сутки 25 февраля российские оккупанты нанесли 34 удара по мирным городам и селам Донецкой области. Были повреждены жилые дома, школы и больница.
Фото: Павел Кириленко/ Telegram