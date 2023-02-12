Росіяни атакували Дніпропетровську область дронами

Наразі повітряна тривога лунає у кількох регіонах України

Ввечері 12 лютого російські окупанти атакували іранськими дронами Дніпропетровську область. Людей просять не залишати укриттів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Повітряні сили спростували інформацію про застосування росіянами "Шахедів" у неділю ввечері на Дніпропетровщині, насправді ворог використав розвідувальний безпілотник і повітряні кулі.

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"Знову мопеди. Вартові неба — на захисті. Будьте обачні, бережіть себе", — йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ пишуть, що у Дніпрі лунали вибухи. Попередньо, працює протиповітряна оборона.

Наразі повітряна тривога лунає у кількох регіонах України.

Нагадаємо, російські окупанти 11-12 лютого атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще десятеро отримали поранення.