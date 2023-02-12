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Оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину: сообщают о взрывах

12 февраля 2023 20:30
оновлено: 22:27
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами
В настоящее время воздушная тревога звучит в нескольких регионах Украины
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Вечером 12 февраля российские оккупанты атаковали иранскими дронами Днепропетровскую область. Людей просят не покидать укрытий.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Обновлено

Воздушные силы опровергли информацию о применении россиянами "Шахедов" в воскресенье вечером на Днепропетровщине, на самом деле враг использовал разведывательный беспилотник и воздушные шары.

Подробности

"Снова мопеды. Стражи неба — на защите. Будьте осторожны, берегите себя", — говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что в Днепре раздавались взрывы. Предварительно работает противовоздушная оборона.

В настоящее время воздушная тревога звучит в нескольких регионах Украины.

Напомним, российские оккупанты 11-12 февраля атаковали Донецкую область. В результате обстрелов погибли два человека, еще десять получили ранения.

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