Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами

Оккупанты атаковали дронами Днепропетровщину: сообщают о взрывах
Вечером 12 февраля российские оккупанты атаковали иранскими дронами Днепропетровскую область. Людей просят не покидать укрытий.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Воздушные силы опровергли информацию о применении россиянами "Шахедов" в воскресенье вечером на Днепропетровщине, на самом деле враг использовал разведывательный беспилотник и воздушные шары.
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"Снова мопеды. Стражи неба — на защите. Будьте осторожны, берегите себя", — говорится в сообщении.
Местные СМИ пишут, что в Днепре раздавались взрывы. Предварительно работает противовоздушная оборона.
В настоящее время воздушная тревога звучит в нескольких регионах Украины.
Напомним, российские оккупанты 11-12 февраля атаковали Донецкую область. В результате обстрелов погибли два человека, еще десять получили ранения.